Στην τελική ευθεία για το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠαΣοΚ που ανοίγει τις εργασίες του την Παρασκευή, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του Νίκου Ανδρουλάκη και του κόμματος.

Στο βίντεο προβάλλονται στιγμιότυπα και βασικά γεγονότα από την κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας, σύμφωνα με το ΠαΣοΚ, τα προβλήματα και τις αδυναμίες της σημερινής διακυβέρνησης, ενώ ταυτόχρονα τίθεται στο επίκεντρο το αίτημα για πολιτική αλλαγή.

Κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι το σύνθημα: «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», ενόψει και της έναρξης των εργασιών του συνεδρίου.

