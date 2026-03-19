Μεσσίας της τέχνης, προβοκάτορας, ακτιβιστής, φάντασμα των δρόμων. Ή μήπως, τελικά, απλώς ένας 52χρονος μεσήλικας μεσοαστός από το Μπρίστολ που πέρασε τη μισή του ζωή σβήνοντας με χειρουργική ακρίβεια τα ίχνη του;

Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, ο Banksy υπήρξε το πιο επιτυχημένο παράδοξο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας: ένας παγκοσμίως αναγνωρίσιμος καλλιτέχνης χωρίς πρόσωπο.

Στην εποχή που η αξία μετριέται σε ορατότητα, likes, ψηφιακό αποτύπωμα, αυτοαναφορικότητα και αυτοπροβολή, εκείνος έχτισε μια αυτοκρατορία πάνω στην απόλυτη απουσία.

Μαζί με τα έργα του – αυτά που έφτασαν να δημοπρατούνται από τους πιο ισχυρούς και ιστορικούς οίκους του πλανήτη – ο Banksy πούλησε μυστήριο, σιωπή, έναν επινοημένο εαυτό που κανείς δεν μπορούσε να δει, να αγγίξει, να καταναλώσει. Και αυτό ακριβώς ήταν το πιο πολύτιμο έργο του.

Σήμερα, όμως, το μεγαλύτερο αριστούργημά του μοιάζει να κλυδωνίζεται με αφορμή μια πολυεπίπεδη και εξαντλητική δημοσιογραφική έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, βασισμένη σε αστυνομικά αρχεία, νομικά έγγραφα και διασταυρωμένα δεδομένα μετακινήσεων. Μια έρευνα που επιχειρεί να βάλει οριστικό τέλος στο μεγαλύτερο – και αναντίρρητα γοητευτικό – κρυφτό της σύγχρονης τέχνης.

Το όνομα που επιστρέφει

Η αλήθεια είναι ότι η ταυτότητα που το ρεπορτάζ του Reuters φέρνει στον αφρό της επικαιρότητας δεν είναι καινούργια. Το όνομα Ρόμπιν Κάνινγκχαμ κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στη δημόσια σφαίρα εν είδει φήμης, ψιθύρου και αστικού μύθου μαζί.

Ήταν το 2008, όταν η Mail on Sunday δημοσίευσε την πρώτη σοβαρή απόπειρα ταυτοποίησης. Ακολούθησαν πολλές ακαδημαϊκές έρευνες που δανείστηκαν τεχνικές της εγκληματολογίας και χρησιμοποίησαν γεωγραφικά δεδομένα προκειμένου να συσχετίσουν την εμφάνιση των νέων έργων του Banksy με τις μετακινήσεις του Κάνινγκχαμ.

Αυτό που αλλάζει τώρα και φαίνεται πως ήταν αρκετό για να πείσει τους ερευνητές του Reuters πως πέτυχαν τη μεγαλύτερη αποκάλυψη στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης είναι το ειδικό βάρος των αποδείξεων.

Το ήδη viral ρεπορτάζ στηρίζεται σε ένα πλέγμα σκονισμένων αστυνομικών αρχείων και νομικών εγγράφων καθώς και σε καταγραφές ταξιδιών, παλιές φωτογραφίες αλλά και μαρτυρίες πρώην συνεργατών. Πρόκειται για μια γιγαντιαία συλλογή δεδομένων που δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια αμφισβήτησης ή αμφιβολίας.

Η μοιραία νύχτα στη Νέα Υόρκη

Κάθε μεγάλη ιστορία πτώσης (ή αποκάλυψης) έχει μια μικρή, σχεδόν ασήμαντη αρχή. Στην περίπτωση του Banksy, αυτή βρίσκεται σε μια νύχτα του 2000, στη Νέα Υόρκη.

Ήταν ξημερώματα. Ένας νεαρός, άγνωστος τότε καλλιτέχνης συνελήφθη από την αμερικανική αστυνομία για βανδαλισμό. Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στους αστυνομικούς, δεν είχε τον χρόνο να σκεφτεί πώς έπρεπε να αντιδράσει, ούτε την πολυτέλεια να παίξει τον ρόλο του ανώνυμου ήρωα.

Έκανε το πιο απλό — και τελικά μοιραίο: έδωσε το πραγματικό του όνομα. Ρόμπιν Κάνινγκχαμ.

Το περιστατικό έληξε σχεδόν αναίμακτα. Ο Κάνινγκχαμ υπέγραψε την ομολογία του η οποία παρέμεινε στα αρχεία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και πλήρωσε το πρόστιμο των 310 δολαρίων που του επιβλήθηκε ως ποινή. Τίποτα δεν προμήνυε τότε ότι ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα εκείνη η ξεχασμένη υπογραφή του θα γινόταν ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι στο παζλ για την αποκάλυψη της ταυτότητας του Banksy.

Η τέχνη της εξαφάνισης

Μετά τις πρώτες αποκαλύψεις του 2008, τα ίχνη του Κάνινγκχαμ στον πραγματικό κόσμο άρχισαν να σβήνονται. Μεθοδικά, ενορχηστρωμένα, με απολύτως επαγγελματικό τρόπο. Τα φορολογικά του στοιχεία εξαφανίστηκαν από τα μητρώα του δημοσίου, οι επαγγελματικές του δραστηριότητες κόπηκαν μαχαίρι, οι δημόσιες καταγραφές για εκείνον άρχισαν να εκλείπουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Reuters, αποκορύφωμα των στρατηγικών κινήσεων του Κάνινγκχαμ ήταν η αλλαγή του ονόματός του. Μέσα σε μια νύχτα εκείνος εξαφανίστηκε από προσώπου γης και στη θέση του γεννήθηκε ο Ντέιβιντ Τζόουνς.

Η επιλογή της νέας ταυτότητας κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Αν κάνουμε μια αναλογία στα ελληνικά δεδομένα ήταν σαν ο Banksy να ξαναβαφτίστηκε Γιάννης Παπαδόπουλος. Επέλεξε με άλλα λόγια ένα όνομα τόσο κοινό και διαδεδομένο στη Μεγάλη Βρετανία, σχεδόν καταδικασμένο να το προσπερνούν όλοι. Ήταν σαν να επέλεξε να κρυφτεί σε κοινή θέα. Σαν να ήταν ο κανένας.

Το ίχνος της Ουκρανίας

Το φθινόπωρο του 2022, λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, νέα έργα του Banksy εμφανίστηκαν σε βομβαρδισμένα κτίρια στο Κίεβο και τη Χορένκα. Μια αθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής που ισορροπούσε πάνω στα συντρίμμια και ένα παιδί που έριχνε κάτω με λαβή τζούντο έναν άντρα που θύμιζε τον Πούτιν. Οι εικόνες έκαναν το γύρο του κόσμου.

Τα αρχεία εισόδου και εξόδου από τη χώρα που εξέτασε το Reuters αποκάλυψαν κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον: ένας Βρετανός υπήκοος ονόματι Ντέιβιντ Τζόουνς φαίνεται να πέρασε τα σύνορα της Ουκρανίας την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο. Μάλιστα η ημερομηνία γέννησης στο διαβατήριό του ταίριαζε απόλυτα με εκείνην του Ρόμπιν Κάνινγκχαμ.

Σε αυτό το ταξίδι ο Banksy δεν ήταν μόνος του. Συνταξιδιώτης του φαίνεται πως ήταν ο Ρόμπερτ Ντελ Νάτζα, δηλαδή ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος Massive Attack. Για χρόνια, πολλοί πίστευαν ότι ήταν ο ίδιος ο Banksy, βασιζόμενοι στις συμπτώσεις ανάμεσα σε περιοδείες του συγκροτήματος και εμφανίσεις έργων του καλλιτέχνη.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Φυσικά, πριν το Reuters βάλει στο τραπέζι τα «βαριά» χαρτιά του Κάνινγκχαμ, το διαδίκτυο οργίαζε. Η απουσία ενός πραγματικού προσώπου γέννησε την τελευταία τριακονταετία κάποιες από τις πιο ευφάνταστες θεωρίες συνωμοσίας της σύγχρονης ποπ κουλτούρας.

Η πιο επίμονη και διαδεδομένη ήθελε τον Banksy να μην είναι ένας άνθρωπος, αλλά μια κολεκτίβα καλλιτεχνών που δρουν υπό κοινή καθοδήγηση — μια άποψη που εξηγούσε την ταυτόχρονη εμφάνιση έργων σε διαφορετικές ηπείρους. Άλλοι έδειχναν τον Τζέιμι Χιούλετ, τον ιδιοφυή κομίστα και εικαστικό δημιουργό του συγκροτήματος των Gorillaz.

Υπήρξε όμως και η πιο σουρεαλιστική, απροσδόκητα δημοφιλής θεωρία που γιγαντώθηκε μέσα στην πανδημία: αυτή που ήθελε τον Banksy να είναι ο Νιλ Μπιουκάναν, ο πάλαι ποτέ ενθουσιώδης παρουσιαστής της θρυλικής παιδικής εκπομπής Art Attack.

Η φήμη πήρε τέτοιες διαστάσεις στα βρετανικά tabloids, ώστε ο συνταξιούχος παρουσιαστής αναγκάστηκε να βγάλει επίσημη ανακοίνωση διάψευσης για να ηρεμήσει τους θαυμαστές του.

Ποιος δημιούργησε τον Bansky;

Πίσω όμως από κάθε μεγάλο μύθο, υπάρχει συνήθως ένας ικανός ιθύνοντας νους. Στην περίπτωση του Banksy, ο άνθρωπος που πήρε έναν ταλαντούχο γκραφιτά από τους δρόμους και τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο, έχει ονοματεπώνυμο: Στιβ Λαζαρίδης. Φωτογράφος, ατζέντης, οδηγός και «συνεργός» στα πρώτα χρόνια της παρανομίας.

Ο ελληνικής καταγωγής Λαζαρίδης ήταν αυτός που άνοιξε τις πόρτες στα σαλόνια των πλούσιων συλλεκτών, χτίζοντας λιθαράκι-λιθαράκι το αφήγημα του «αόρατου επαναστάτη». Συνεργάστηκαν στενά για πάνω από μια δεκαετία, μέχρι το 2008, όταν οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά.

Όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα ο ίδιος ο Λαζαρίδης, η ανωνυμία του Banksy δεν ξεκίνησε ως κάποια βαθιά, φιλοσοφική δήλωση. Γεννήθηκε ως καθαρή πρακτική ανάγκη —απλώς για να μην μπουν φυλακή για καταστροφή δημόσιας περιουσίας— πριν τελικά εξελιχθεί, σχεδόν οργανικά, στο πιο ευφυές μαρκετίστικο τρικ του αιώνα.

Συλλέκτες παρανομίας

Μπορεί λοιπόν ο Banksy να ξεκίνησε την πορεία του ως ένας πονοκέφαλος για τις αρχές του Μπρίστολ που έπρεπε να δαπανούν μερικές δεκάδες χιλιάδες λίρες το χρόνο για να απομακρύνουν τα έργα του από το δημόσιο χώρο. Όμως πλέον οι δημιουργίες του προστατεύονται, φυλάσσονται, ασφαλίζονται και όταν αποκολλώνται από τους τοίχους στους δρόμους των πόλεων, μεταπωλούνται για εκατομμύρια.

Η αγορά τέχνης του έστρωσε κόκκινο χαλί. Το σύστημα που ο ίδιος καυτηρίαζε και αποδομούσε τον ενσωμάτωσε πλήρως. Φυσικά για την καθιέρωσή του στους κύκλους της τέχνης βοήθησαν τα μέγιστα οι διάσημοι αγοραστές των έργων του, όπως ο Μπραντ Πιτ, η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο Κρις Μάρτιν και η Κέιτ Μος.

Η αισθητική της προβοκάτσιας

Εδώ που τα λέμε είχαν κάθε λόγο να δαπανήσουν ένα μέρος από το βιος τους για τον μυστηριώδη street artist. Ο Banksy δεν άλλαξε απλώς την street art. Την πολιτικοποίησε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Love is in the Air μετέτρεψε τη βία σε ποίηση. Το Kissing Coppers αποδόμησε την εξουσία μέσα από ένα φιλί. Το Devolved Parliament παρουσίασε ένα κοινοβούλιο γεμάτο πιθήκους — ένα έργο που, μετά το Brexit, έμοιαζε για πολλούς λιγότερο σατιρικό και περισσότερο προφητικό.

Το Napalm —ίσως η πιο ωμή σύγκρουση εικόνας και ιδεολογίας σε έργο του— έφερε αντιμέτωπη την αθωότητα με την σκληρή πραγματικότητα.

Φυσικά εξέχουσα θέση στη σταδιοδρομία του Banksy είχε η ίδια η καταστροφή την οποία έκανε τέχνη. Το 2018, στη διάρκεια δημοπρασίας του οίκου Sotheby’s, το έργο Girl with Balloon αυτοκαταστράφηκε μπροστά στο σοκαρισμένο κοινό. Την επόμενη στιγμή μετονομάστηκε σε Love is in the Bin και η αξία του στο χρηματιστήριο της τέχνης πολλαπλασιάστηκε. Το 2021 μεταπωλήθηκε προς 21.896.100 ευρώ.

Μια από τις πιο αιχμηρές και άκρως πολιτικές δηλώσεις του ήταν η δημιουργία – μαζί με μια κολεκτίβα καλλιτεχνών – του The Walled Off Hotel στη Βηθλεέμ. Ενός ξενοδοχείου που προσφέρει, όπως διαφημίζεται, τη χειρότερη θέα στον κόσμο. Και σε αυτή τη θέα προς το 700 χιλιομέτρων τείχος ανάμεσα στη Δυτική Όχθη και το Ισραήλ περικλείεται το μήνυμα που ο καλλιτέχνης αποφάσισε να εκπέμψει.

Από την αναρχία στο branding

Κάποτε, ο Banksy δήλωνε ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι για τους losers. Ακόμα το υποστηρίζει, μόνο που σήμερα μέσω του Pest Control Office —του μοναδικού επίσημου μηχανισμού πιστοποίησης και ελέγχου της αγοράς των έργων του— κινείται νομικά για να προστατεύσει το όνομά του.

Η μετάβαση είναι ξεκάθαρη: από την αναρχία έχει περάσει στην επιχειρηματική διαχείριση ενός brand η αξία του οποίου συνεχίζει να μεγεθύνεται.

Την ίδια στιγμή, προσπαθεί να προστατεύσει το τελευταίο στοιχείο που δεν μπορεί να κατοχυρώσει: την ανωνυμία του. Οξύμωρο, αλλά τόσο ταιριαστό στην ιδιοσυγκρασία του μέχρι πρότινος μυστηριώδους street artist.

Άλλωστε, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ακριβώς χάρη στην προσπάθειά του να εξαφανιστεί ο Banksy κατάφερε να είναι τόσο εμφατικά παρών, ώστε για χάρη του να επιστρατεύεται ο μηχανισμός ενός από τους μεγαλύτερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Και ίσως εκεί ακριβώς βρίσκεται το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Banksy: ότι κατάφερε να γίνει ένας μύθος και μάλιστα χωρίς πρόσωπο.