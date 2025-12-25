Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρουσίασε ένα 20-σημείο σχέδιο ειρήνης που διατυπώθηκε από Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Αυτό, αποκλίνει σημαντικά από το σχέδιο που είχε καταρτιστεί τον Οκτώβριο.

Ο κ. Ζελένσκι παρουσίασε τη νέα πρόταση ως έναν λογικό συμβιβασμό σε σχέση με το σχέδιο που είχε καταρτίσει ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας, και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, και το οποίο είχε αποκαλυφθεί τον Νοέμβριο. Το νέο σχέδιο περιλαμβάνει τις εγγυήσεις ασφάλειας που επιθυμεί το Κίεβο για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία, καθώς και σχέδια για την ανοικοδόμηση της χώρας που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, το Κρεμλίνο είναι απίθανο να το αποδεχτεί. Σε αυτό παίζουν ρόλο οι επιτυχίες της Μόσχας στο πεδίο της μάχης. «Αυτό είναι μια απόλυτη παρωδία», δήλωσε ο Αλεξέι Ναούμοφ, αναλυτής διεθνών υποθέσεων με έδρα τη Μόσχα, για το νέο ουκρανικό σχέδιο σε μια ανάρτηση στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Η ιδέα είναι σαφής: να το παρουσιάσουν στους Αμερικανούς ως «συμβιβασμό» και στη συνέχεια να κατηγορήσουν τη Ρωσία για την αποτυχία του».

Ποια είναι τα κύρια σημεία διαφωνίας της Ρωσίας

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο κ. Πούτιν επιμένει σταθερά σε δύο βασικά σημεία: η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τις υπόλοιπες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και πρέπει να αποκλειστεί η ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Ο κ. Πούτιν επιβεβαίωσε αυτή τη θέση την Παρασκευή στην ετήσια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Δήλωσε ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να κάνει κάποιες «υποχωρήσεις» — οι οποίες, σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, περιλαμβάνουν την παραχώρηση ορισμένων εδαφών που κατέχει η Ρωσία στις περιοχές Χάρκοβο και Ζαπορίζια της Ουκρανίας. Ωστόσο, τόνισε ότι η Μόσχα παραμένει διατεθειμένη να συνεχίσει τον αγώνα για την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντόνετσκ.

Το ουκρανικό ειρηνευτικό σχέδιο ορίζει ότι η Ρωσία πρέπει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ, Μικολάιβ, Σούμι και Χάρκοβο. Η πρόταση ορίζει επίσης ότι η Ουκρανία θα αποσύρει τα στρατεύματά της από περιοχές της περιοχής Ντονέτσκ. Αυτές θα μετατραπούν σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, μόνο εάν η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της από αντίστοιχη έκταση γης.

«Το σχέδιο δεν προσφέρει κανένα συμβιβασμό όσον αφορά τα εδάφη ή τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια», δήλωσε ο Γεώργιος Μπόβτ, Ρώσος αναλυτής, αναφερόμενος στον σταθμό που επί του παρόντος καταλαμβάνεται από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά που η Ουκρανία θα προτιμούσε να λειτουργεί από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες. «Η αποτυχία επίλυσης του εδαφικού ζητήματος καθιστά το σχέδιο αυτό αδύνατο».

Γιατί η Ρωσία μπορεί να αντέξει οικονομικά να απορρίψει το σχέδιο

Παρόλο που η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κοστίσει ακριβά τόσο στη ρωσική οικονομία όσο και στον στρατό της Μόσχας, το Κρεμλίνο φαίνεται να πιστεύει ακόμα ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα συνεχίζοντας τον πόλεμο.

Η ρωσική οικονομία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της από το 2022, με τα επιτόκια να έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και τους ρυθμούς ανάπτυξης να πέφτουν προς την ύφεση. Ωστόσο, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω του πολέμου, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από το είδος της οικονομικής κρίσης που θα ανάγκαζε το Κρεμλίνο να αλλάξει πορεία.

Η Ρωσία καταλαμβάνει περίπου τα τρία τέταρτα της περιοχής του Ντόνετσκ. Με τον τρέχοντα ρυθμό προώθησής τους, οι δυνάμεις της Μόσχας θα χρειαστούν περίπου 18 μήνες για να καταλάβουν ολόκληρη την περιοχή.

Ο Ντμίτρι Α. Μεντβέντεφ δήλωσε την Τετάρτη ότι περίπου 417.000 νεοσύλλεκτοι υπέγραψαν για να ενταχθούν στον ρωσικό στρατό. Ένας αριθμός που συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις ανεξάρτητων ερευνητών.

Η συνεχής ροή νέων στρατολογημένων σημαίνει ότι η Ρωσία μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο παρά τις βαριές απώλειες που υφίσταται.

Γιατί η Ρωσία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για να διατηρήσει μια λειτουργική σχέση με την Ουάσινγκτον και να αποφύγει να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, σύμφωνα με ειδικούς.

Η Μόσχα ενδιαφέρεται επίσης να καθυστερήσει τυχόν πρόσθετες κυρώσεις ή άλλους οικονομικούς περιορισμούς από την Ουάσιγκτον. Οι κυρώσεις που επέβαλε τον Οκτώβριο ο κ. Τραμπ στους δύο ρωσικούς πετρελαϊκούς γίγαντες, Rosneft και Lukoil, ανάγκασαν τη χώρα να πουλήσει το πετρέλαιό της με σημαντικά μεγαλύτερες εκπτώσεις.

Η διαμάχη για τους πιθανούς όρους ειρήνης βαθαίνει επίσης τις ρωγμές μεταξύ της Ουκρανίας και των δυτικών συμμάχων της. Οι λεπτομέρειες συζητούνται σε διάφορες πρωτεύουσες στο πλαίσιο επίπονων διαπραγματεύσεων.

Την Τετάρτη, ο Ντμίτρι Σ. Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, δήλωσε ότι ο κ. Πούτιν είχε ενημερωθεί για τις νέες προτάσεις και ότι η Μόσχα διαμορφώνει τη θέση της.

«Οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν πολύ καλά τους βασικούς παράγοντες της θέσης της Ρωσίας», είπε.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις για τους όρους ειρήνης είναι πιθανό να συνεχιστούν καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, σύμφωνα με σχολιαστές.

«Ο Πούτιν δεν έχει καμία πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ούτε είναι διατεθειμένος να κάνει ακόμη και μικρές παραχωρήσεις σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Φεσένκο, αναλυτής με έδρα το Κίεβο, σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Για το Κρεμλίνο, η συζήτηση για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ είναι απλώς ένα τακτικό παιχνίδι με τις ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο, προκαλώντας ταυτόχρονα τριβές και αντιφάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας».