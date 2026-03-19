Μετά το χθεσινό επεισόδιο μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπουλου, φαίνεται πως η Βουλή είναι πρόθυμη να λάβει μέτρα ώστε να απαγορευτεί η βιντεοσκόπηση από κινητά εντός της Ολομέλειας.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε αλλαγές στον Κανονισμό μετά το Πάσχα που θα απαγορεύει ρητά τη βιντεοσκόπηση στην Ολομέλεια, στις επιτροπές ακόμη και στους διαδρόμους.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, εξήγησε ότι όταν φτιάχτηκε πριν 40 χρόνια ο Κανονισμός της Βουλής, δεν υπήρχαν καν κινητά, δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί η απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Ο Ποινικός Κώδικας όμως απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση χωρίς συναίνεση.

«Θα αυστηροποιηθούν και οι ποινές, θα τα πούμε, είναι υπό επεξεργασία», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.