Επεισοδιακή είναι η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, με τη μια ένταση να διαδέχεται την επόμενη. Το θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο», όταν ανέβηκε στο βήμα να μιλήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τα κυβερνητικά έδρανα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζητούσε επιμόνως να έρθει στην αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής. Ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης διέκοψε τη συνεδρίαση, ενώ από το βήμα ακουγόταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει προς τον υπουργό «κοίτα, κοίτα τραμπουκισμοί». Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να βιντεοσκοπούσε τον υπουργό.

Αίτημα Γεωργιάδη για παρέμβαση Κακλαμάνη

Όταν άνοιξε ξανά η συνεδρίαση, ο υπουργός Υγείας, διαμαρτυρήθηκε έντονα προς το προεδρείο ζητώντας την παρέμβαση του προέδρου της Βουλής. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τους βιντεοσκοπούσε, μάλιστα, με έντονο τρόπο είπε ότι δεν γίνεται να υπάρχουν βουλευτές δύο ταχυτήτων επαναλαμβάνοντας το αίτημα του για την παρέμβαση του Νικήτα Κακλαμάνη. «Ή θα μας πει ο πρόεδρος της Βουλής ότι επιτρέπεται όλοι να βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον ή θα μας πει ότι δεν επιτρέπεται και θα πρέπει να αποβληθεί γιατί το κάνει συστηματικά. Να μας απαντήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης».

Από την έδρα ο Γιώργος Γεωργαντάς, είπε ότι είναι απαράδεκτο να βιντεοσκοπούνται οι βουλευτές και αφού τόνισε ότι είναι καταδικαστέο και δεν προβλέπεται ούτε και τιμά κανέναν να βιντεοσκοπείται και δήλωσε ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και είπε ότι το Προεδρείο θα λάβει απαραίτητα μέτρα.

Τα «κόκκινα» κράκερ

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της αφού αναφέρθηκε στο επεισόδιο είπε για τον υπουργό Υγείας ότι «μπήκε στη Βουλή με ένα κόκκινο πακέτο κρακεράκια και άρχισε να τα τρώει… τα έδωσε στους συνεργάτες, αφού αυτή τη συμπεριφορά επιφυλάσσει για τους συνεργάτες του». Είπε ότι διέκοψε τη συνεδρίαση ο υπουργός Υγείας «με τον τσαμπουκά, τη μοναδική γυναίκα πολιτική αρχηγό» ενώ κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι είναι «κραυγαλέος μισογύνης».

Ο υπουργός Υγείας όταν έλαβε τον λόγο από το βήμα της Ολομέλειας θέλησε να απολογηθεί για τα κράκερ, όπως εξήγησε πράγματι πήρε όταν βρισκόταν έξω και όταν εισήλθε ξανά στην Ολομέλεια τα άφησε στην άκρη. «Είναι παντελώς αδύνατο να δεχθούμε ότι θα βιντεοσκοπούμε ο ένας τον άλλον, εδώ θα γίνει χάος αν το δεχθούμε όλη μέρα tiktok θα παίζει στιγμιότυπα από Βουλή που στραβοκάθισε ή που έπιασε το πρόσωπο του από μια στιγμιαία σκηνή που μπορεί να υπάρχει στην ανθρώπινη δραστηριότητα».

Ο κ. Γεωργιάδης, επέστρεψε τα «βέλη» λέγοντας ότι όλοι όσοι την πλησιάζουν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας φεύγουν από εκείνη υποστηρίζοντας ότι αυτό έχει συμβεί με τη μισή της κοινοβουλευτική της ομάδα, όπως και με εργαζόμενους του κόμματος. «Κανείς δεν μπορεί να ασχολείται γιατί δεν βγάζει άκρη μαζί της. Η περίπτωση της ανήκει σε άλλες επιστήμες».

Επεισόδιο Θεοχάρη – Καζαμίας

Η ένταση ξεκίνησε από νωρίς το πρωί με την αντιπαράθεση του Χάρη Θεοχάρη και του Αλέξανδρου Καζαμία και την κριτική της Πλεύσης Ελευθερίας προς την κυβέρνηση για ενέργειες που εμπλέκουν τη χώρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου» ήταν η αποστροφή του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως και των άλλων κομμάτων της αριστεράς. Μάλιστα, όπως δήλωσε αργότερα ο κ. Γεωργαντάς από την έδρα τα πρακτικά θα παραπεμφθούν στην επιτροπή κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Αλέξανδρος Καζαμίας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την προμήθεια του αντιπυραυλικού και anti – drone θόλου από το Ισραήλ «εν μέσω ενός παράνομου πολέμου».

«Τι μήνυμα στέλνετε όταν αγοράζετε από μία χώρα που έχει διαπράξει γενοκτονία και αναμειγνύεται σε έναν παράνομο πόλεμο; Είναι φανερό ότι ο συμβολισμός που πηγάζει από τέτοιες κινήσεις, προκαλεί!» Είπε ο κ. Καζαμίας, ενώ παράλληλα προειδοποίησε με την παρουσία της ελληνικής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα, η χώρα μας διακινδυνεύει εμπλοκή στον πόλεμο.

Στην ανταπάντησή του ο Χάρης Θεοχάρης εξερράγη και στην ουσία κατηγόρησε τον Αλέξανδρο Καζαμία για ανθέλληνα. «Αφού δε σας ενδιαφέρει η Ελλάδα, γιατί γίνατε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου; Τρία λεπτά μας λέγατε ότι δεν πρέπει να υπερασπιστούμε τα ελληνικά συμφέροντα, τη ναυτιλία, τα δίκαια, ότι δεν πρέπει να παίρνει αμυντικούς θόλους η Ελλάδα. Ακούσαμε ένα παραλήρημα τριών λεπτών ότι η Ελλάδα δε δικαιούται να υπάρχει! Δεν μπορείτε να έρχεστε εδώ και να λέτε αυτά τα πράγματα! Είναι ντροπή!», υποστήριξε ο υφυπουργός Εξωτερικών σε έντονο ύφος.

«Είναι εμφυλιοπολεμικά αυτά! Ντροπή! Να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα;» φώναζε από τα έδρανα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ζητώντας αρχικώς να διαγραφούν από τα πρακτικά οι επίμαχες αναφορές Θεοχάρη. Ο Γιάννης Πλακιωτάκης που προήδρευε απάντησε τότε: «εντάξει, θα τα δούμε τα πρακτικά».

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Για «πολιτική χυδαιότητα στα όρια της πολιτικής αλητείας» έκανε λόγο ο Χρήστος Γιαννούλης του ΣΥΡΙΖΑ. Τις αναφορές Θεοχάρη στηλίτευσε και το ΚΚΕ δια του Γιώργου Λαμπρούλη, όπως και η Νέα Αριστερά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Νάσο Ηλιόπουλο ζήτησε από την κυβέρνηση «να τοποθετηθεί κεντρικά» για αυτή τη «χυδαία» επίθεση.

Όταν έλαβε τον λόγο ο Αλέξανδρος Καζαμίας, ζήτησε τελικώς να μη διαγραφούν οι επίμαχες αναφορές από τα πρακτικά, προαναγγέλοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα κινηθεί θεσμικά και θα θέσει το ζήτημα και στη Διάσκεψη των προέδρων. «Δεν πρέπει να ακούγεται αυτός ο εθνικόφρων λόγος σε μία Βουλή δημοκρατικού κράτους» είπε ο βουλευτής, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες για «εθνοπροδότες» δείχνουν «την αμηχανία της κυβέρνησης όσον αφορά αυτόν τον πόλεμο».

Η εκλογή αντιπροέδρου

Σημειώνεται ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκλογή του νέου αντιπροέδρου της Βουλής που θα αντικαταστήσει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Το ΠαΣοΚ έχει επιλέξει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για αυτή την θέση.

