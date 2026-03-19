5 το πρωί: Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες – Νέα ρύθμιση για προστασία της α’ κατοικίας – Τα λύματα της Αθήνας μίλησαν
Με φόντο τη συνεχιζόμενη άνοδο στις τιμές των καυσίμων και την πίεση που μεταφέρεται τόσο στους καταναλωτές όσο και στην αγορά, οι βενζινοπώλες περνούν στην αντεπίθεση, προειδοποιώντας με κινητοποιήσεις, την ώρα που η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα νέων μέτρων στήριξης
1
Βενζινοπώλες: Προς κινητοποιήσεις για το πλαφόν
- Κινητοποιήσεις στον ορίζοντα για τα πρατήρια: Οι βενζινοπώλες δηλώνουν έτοιμοι να προχωρήσουν σε δράσεις μετά από ομόφωνη απόφαση της ΟΒΕ, καταγγέλλοντας ότι το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους καθιστά τις επιχειρήσεις τους μη βιώσιμες. Παρότι δεν αμφισβητούν την εφαρμογή του μέτρου, ζητούν να εξαιρεθεί ο ΦΠΑ από το όριο των 0,12 ευρώ ανά λίτρο, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση.
- Καθοριστική η συνάντηση με Θεοδωρικάκο: Το βλέμμα στρέφεται στη συνάντηση της Πέμπτης με τον υπουργό Ανάπτυξης, όπου θα τεθεί το αίτημα για αλλαγή στον υπολογισμό του πλαφόν. Από το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί αν και πότε θα ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις, με τον κλάδο να κρατά στάση αναμονής αλλά και να πιέζει για άμεση λύση.
- Ακριβαίνουν διαρκώς τα καύσιμα, στο τραπέζι μέτρα: Την ίδια ώρα, οι διεθνείς εξελίξεις ανεβάζουν τις τιμές στην αντλία, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 1,94 ευρώ/λίτρο από 1,75 πριν τον πόλεμο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,91 ευρώ από 1,57. Η πίεση μετακυλίεται σε καταναλωτές και αγορά, εντείνοντας την ανησυχία για νέο κύμα ακρίβειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Fuel Pass, αν και ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί», ενώ παρέπεμψε και σε πιθανή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα μόνο εφόσον υπάρξει ευρωπαϊκή διευκόλυνση.
2
Πύραυλοι, ενέργεια και πόλεμος χωρίς τέλος
- Η κρίση απλώνεται στον Κόλπο: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς το Ριάντ, ενώ το Ιράν έχει κατονομάσει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Κατάρ ως πιθανούς στόχους αντιποίνων. Μάλιστα, χθες το βράδυ το Ιράν έπληξε την εγκατάσταση LNG Ρας Λαφάν στο Κατάρ.
- Ενέργεια και καύσιμα στο επίκεντρο της ανησυχίας: Τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, με επίκεντρο το South Pars, εντείνουν τον κίνδυνο ενεργειακού σοκ, ενώ η διακοπή ροής ιρανικού φυσικού αερίου προς το Ιράκ και η απειλή κατά κρίσιμων εγκαταστάσεων στον Κόλπο ανεβάζουν περαιτέρω την πίεση. Κυβερνήσεις σε Ιταλία, Αίγυπτο και Σλοβακία λαμβάνουν ήδη μέτρα για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ανόδου των τιμών, ενώ στις ΗΠΑ ο Τζέι Ντι Βανς παραδέχθηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα καύσιμα.
- Κλιμάκωση χωρίς καθαρό σχέδιο εξόδου: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 7.800 στόχους στο Ιράν, την ώρα που οι μάχες Ισραήλ – Χεζμπολάχ εντείνονται στον νότιο Λίβανο και οι απώλειες αμάχων αυξάνονται. Την ίδια στιγμή, ο Ρούτε αναφέρει ότι οι σύμμαχοι συζητούν πώς θα ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πως η στρατιωτική κλιμάκωση προχωρά ταχύτερα από τη διπλωματία.
3
Προστασία πρώτης κατοικίας με νέο πλαίσιο
- Νέα ρύθμιση για την πρώτη κατοικία: Η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δίνοντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να «ξεχωρίζουν» την κύρια κατοικία τους και να τη διασώζουν, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους.
- Μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις: Η πρόταση ρύθμισης θα υπολογίζεται πλέον μόνο με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας –και όχι το σύνολο της περιουσίας– οδηγώντας σε πιο ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, με σημαντικές διαγραφές χρεών και μικρότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις.
- Δεύτερη ευκαιρία με όρους: Η ρύθμιση προβλέπει εκποίηση των λοιπών ακινήτων μέσω πλειστηριασμών, ενώ ο οφειλέτης θα μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση. Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, είναι μια ταχύτερη διαδικασία που θα επιτρέπει τη διάσωση της κατοικίας και τη σταδιακή οικονομική επανεκκίνηση.
4
ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες εξελίξεις και μαρτυρίες για πιέσεις
- Διευρύνεται η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι έκανε λόγο για «πολλές υποθέσεις» σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα, νέα δικογραφία με αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα βρίσκεται ήδη στο Λουξεμβούργο και αναμένεται να έλθει στην Αθήνα, με το ενδεχόμενο να φτάσει σύντομα στη Βουλή.
- Πιέσεις, θεσμικά ζητήματα και πιθανές κυρώσεις: Η υπόθεση αποκτά ευρύτερες πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, καθώς επανέρχεται το ζήτημα του άρθρου 86 του Συντάγματος, που μπορεί να δυσχεραίνει τη διερεύνηση ευθυνών. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων οικονομικών κυρώσεων για τη χώρα, σε περίπτωση που αποδειχθεί παράτυπη διαχείριση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.
- Καταγγελίες για πιέσεις εντός του οργανισμού: Την ίδια ώρα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι δεχόταν έντονες και συστηματικές πιέσεις από τον τότε υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη και συνεργάτες του, κυρίως σε ζητήματα αποδέσμευσης ΑΦΜ και πληρωμών. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις εντάσεις στη λειτουργία του οργανισμού, οδήγησαν τελικά στην παραίτησή του.
5
Τα ναρκωτικά που επιλέγουν οι Έλληνες
- Ανησυχητική αύξηση της κοκαΐνης: Στην Αττική καταγράφεται σημαντική άνοδος χρήσης, με τη βενζοϋλεκγονίνη να αυξάνεται κατά 35,85% από το 2023 στο 2024 και να φτάνει ακόμη υψηλότερα επίπεδα το 2025, επιβεβαιώνοντας συνεχή ενίσχυση της κατανάλωσης.
- Επικίνδυνοι συνδυασμοί και νέες τάσεις: Εντοπίζεται κοκααιθυλένιο (κοκαΐνη + αλκοόλ), κυρίως τα Σαββατοκύριακα, ενώ αυξητική τάση εμφανίζει και το MDMA (έκσταση) .
- Ευρωπαϊκή εικόνα: Σε 115 πόλεις, η κοκαΐνη αυξήθηκε κατά ~22% και η κεταμίνη κατά ~41% (2024–2025), ενώ το MDMA μειώθηκε, δείχνοντας μετατόπιση των προτύπων χρήσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
