Έτοιμοι για κινητοποιήσεις δηλώνουν οι βενζινοπώλες ζητώντας ρύθμιση για το πλαφόν ώστε να μην επιβαρύνονται το ΦΠΑ.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας σε έκτακτη γενική συνέλευση έλαβε σχετική απόφαση, χωρίς όμως να προσδιορίζει τη μορφή των κινητοποιήσεων.

Τι ζητούν οι βενζινοπώλες για το πλαφόν

Οι βενζινοπώλες αν και η απόφαση για το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών καθιστά τις επιχειρήσεις τους μη βιώσιμες, εντούτοις δεν εγείρουν θέμα να το εφαρμόσουν, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Ωστόσο, το αίτημα τους είναι στο ανώτατο ύψος του μικτού περιθωρίου κέρδους που αποφάσισε τη κυβέρνηση να μην συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Δηλαδή τα 0,12 ευρώ ανά λίτρο να είναι χωρίς τον φόρο.

Η συνάντηση με Θεοδωρικάκο

Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας θα συναντηθεί αύριο 19 Μαρτίου με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο για τη συζήτηση του αιτήματος.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους κόλπους της ΟΒΕ επικρατεί αισιοδοξία για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Τι αποφάσισαν οι βενζινοπώλες στην έκτακτη γενική συνέλευση

Οι βενζινοπώλες συγκεντρώθηκαν σήμερα 18 Μαρτίου προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους: «Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε , σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα», αναφέρει σχετική η ανακοίνωση της ΟΒΕ και συνεχίζει γνωστοποιώντας την απόφαση του οργάνου τους: «Ελήφθη ομόφωνα απόφαση για κινητοποιήσεις του κλάδου , η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί μετά την αυριανή συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματα αυτής.

Τη συνέλευση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.Ι.ΧατζηΘεοδοσίου ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη του στον αγώνα του κλάδου μας και στο δίκαιο των αιτημάτων μας».

Οι τιμές στα καύσιμα

Την ίδια στιγμή οι τιμές στα καύσιμα αυξάνονται καθώς οι επιπτώσεις της ανόδου των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ περνούν στην εγχώρια αγορά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει εκτιναχθεί στα 1,94 ευρώ ανά λίτρο από τα 1,751 ευρώ ανά λίτρο πριν τον πόλεμο. Η αύξηση είναι 0,189 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει εκτοξευτεί στα 1,916 ευρώ ανά λίτρο από 1,57 ευρώ ανά λίτρο, έχοντας ακριβύνει κατά 0,346 ευρώ ανά λίτρο.

