Άνοδο που ξεπέρασε το 5% καταγράφει το πετρέλαιο, καθώς το Ισραήλ και το Ιράν κλιμακώνουν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής.

Οι τιμές του Brent, του διεθνούς σημείου αναφοράς, αυξήθηκαν κατά 5,88% στα 109,50 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν 2,95% υψηλότερα στα 99,05 δολάρια το βαρέλι. Τις πρωινές ώρες το πετρέλαιο υποχωρούσε με τις τιμές του Brent να βρίσκονται στα 102,19 δολάρια και του WTI στα 94,56 δολάρια.

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση στο Ιράν, οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έχουν σταθεροποιηθεί πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις.

Η τιμή του φυσικού αερίου TTF εκτοξεύτηκε στα 56 ευρώ η μεγαβατώρα από τα επίπεδα των 49-50 ευρώ που διαπραγματεύοταν νωρίτερα το πρωί.

Οι επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Το South Pars,το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια έγιναν στόχος , όπως ανακοίνωσε το Ιράν.

«Οι επιθέσεις στο κοίτασμα South Pars του Ιράν αύξησαν τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές θα συνέχιζε να αυξάνει τις τιμές», δήλωσε ο αναλυτής της SEB, Ole Hvalbye.

Το Ιράν απείλησε την Τετάρτη να χτυπήσει εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από αρκετές εγκαταστάσεις που χαρακτήρισαν ως «νόμιμους και πρωταρχικούς» στόχους, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι εγκαταστάσεις είναι το διυλιστήριο Samref και το πετροχημικό συγκρότημα Al-Jubail στη Σαουδική Αραβία, το κοίτασμα φυσικού αερίου Al Hosn στα ΗΑΕ, το πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed και η εταιρεία χαρτοφυλακίου Mesaieed στο Κατάρ.

Η νέα απειλή από το Ιράν έρχεται μετά την έναρξη επιθέσεων κατά των ενεργειακών υποδομών στα ΗΑΕ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα επιδεινώσουν την τεράστια διαταραχή του εφοδιασμού που προκαλείται από την πτώση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Η Citi βλέπει στα 130 δολάρια το βαρέλι

Η Citi προβλέπει ότι οι τιμές του Brent θα αυξηθούν έως και 120 δολάρια το βαρέλι τις επόμενες ημέρες. Η τράπεζα προβλέπει διαταραχή 11 εκατομμυρίων έως 16 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα μέχρι τον Απρίλιο.

Οι τιμές του Brent θα μπορούσαν να φτάσουν κατά μέσο όρο τα 130 δολάρια ανά βαρέλι στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο σε ένα σενάριο όπου θα υπάρξουν εκτεταμένες επιθέσεις στις περιφερειακές ενεργειακές υποδομές και το Πορθμό θα παραμείνει κλειστό για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, δήλωσαν οι αναλυτές της Citi στους πελάτες σε σημείωμα της Τετάρτης.

«Η αγορά είναι πιθανό να ανακάμψει μέχρι να βρει την τιμή ή το γεγονός της αγοράς που θα ωθήσει τις ΗΠΑ να τερματίσουν τη στρατιωτική τους επιχείρηση» ανέφεραν οι αναλυτές.

Πηγή: ot.gr