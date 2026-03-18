Τι θα συνέβαινε αν οι επικοινωνίες στην Τεχεράνη κόβονταν, οι κεντρικές υποδομές κατέρρεαν και η ηγεσία της χώρας εξοντωνόταν από ένα μαζικό πλήγμα; Για τους δυτικούς στρατηγικούς αναλυτές, αυτό θα σήμαινε το τέλος του καθεστώτος. Για την Τεχεράνη, όμως, είναι απλώς το «Σενάριο Α» πάνω στο οποίο οικοδομεί την άμυνά της εδώ και δύο δεκαετίες.

Βασισμένο στο δόγμα της «Αποκεντρωμένης Άμυνας Μωσαϊκού», το Ιράν έχει μετατρέψει την επικράτειά του σε μια σειρά από ημιαυτόνομα «νησιά» αντίστασης, ικανά να μάχονται ακόμα και χωρίς κεντρική διοίκηση. Από το μοντέλο του Μάο Τσετούνγκ μέχρι την στρατηγική του «τέταρτου διαδόχου», η Τεχεράνη δεν ποντάρει στην τεχνολογική υπεροχή, αλλά σε μια ασύμμετρη παγίδα φθοράς, που σκοπεύει να μετατρέψει κάθε εχθρική υπεροπλία σε έναν αδιέξοδο, πολυδάπανο βάλτο.

Έτσι, όταν ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη μελετά επί 20 χρόνια τους πολέμους των ΗΠΑ, για να οικοδομήσει ένα σύστημα που θα συνεχίσει να μάχεται, ακόμα και αν η πρωτεύουσα ισοπεδωθεί, δεν περιέγραφε απλώς την ανθεκτικότητα της χώρας του. Περιέγραφε τη λογική του «Δόγματος του Μωσαϊκού».

We’ve had two decades to study defeats of the U.S. military to our immediate east and west. We’ve incorporated lessons accordingly. Bombings in our capital have no impact on our ability to conduct war. Decentralized Mosaic Defense enables us to decide when—and how—war will end. pic.twitter.com/E4jrdnDapb — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 1, 2026

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται μια κεντρική παραδοχή: Σε έναν πόλεμο με την Ουάσιγκτον ή το Τελ Αβίβ, το Ιράν μπορεί να χάσει κορυφαίους διοικητές, κρίσιμες υποδομές, δίκτυα επικοινωνιών, ακόμα και τον κεντρικό έλεγχο. Παρόλα αυτά, πρέπει να μπορεί να συνεχίσει να πολεμά.

Τι είναι η «Άμυνα Μωσαϊκό»;

Η έννοια της «Άμυνας Μωσαϊκού» (mosaic defence) αναπτύχθηκε κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), υπό την ηγεσία του Μοχαμάντ Αλί Τζαφαρί. Η κεντρική ιδέα είναι η οργάνωση της αμυντικής δομής του κράτους σε πολλαπλά περιφερειακά και ημιαυτόνομα επίπεδα, αντί για μια ενιαία αλυσίδα διοίκησης, που θα μπορούσε να παραλύσει από ένα «χειρουργικό» πλήγμα στην ηγεσία.

Αν ένα κομμάτι του μωσαϊκού χτυπηθεί, τα υπόλοιπα συνεχίζουν να λειτουργούν. Αν οι επικοινωνίες κοπούν, οι τοπικές μονάδες έχουν την εξουσιοδότηση και την ικανότητα να δράσουν αυτόνομα. Το Ιράν δε βλέπει τον πόλεμο ως μια δοκιμασία πυρός, αλλά ως μια δοκιμασία αντοχής.

Το «μάθημα» από την κατάρρευση του Σαντάμ Χουσεΐν

Η στροφή προς αυτό το μοντέλο διαμορφώθηκε μετά την εισβολή των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν (2001) και το Ιράκ (2003). Η ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν άφησε βαθύ σημάδι στη στρατηγική σκέψη της Τεχεράνης.

Το Ιράν είδε τι συμβαίνει σε ένα συγκεντρωτικό κράτος, όταν αντιμετωπίζει την υπεροπλία των ΗΠΑ: η δομή διοίκησης χτυπήθηκε, το σύστημα κατακερματίστηκε και το καθεστώς έπεσε σε λίγες μέρες. Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν η διάχυση της ισχύος.

Πώς λειτουργεί το δόγμα στο πεδίο της μάχης

Σε περίπτωση σύγκρουσης, οι ρόλοι είναι προκαθορισμένοι:

Ο Τακτικός Στρατός (Artesh) : Αναλαμβάνει να απορροφήσει το πρώτο πλήγμα και να καθυστερήσει την εχθρική προέλαση.

: Αναλαμβάνει να απορροφήσει το πρώτο πλήγμα και να καθυστερήσει την εχθρική προέλαση. Οι Φρουροί της Επανάστασης και οι Μπασίτζ : Μετατρέπουν τη σύγκρουση σε πόλεμο φθοράς, μέσω ενεδρών, τοπικής αντίστασης και δολιοφθορών σε αστικά κέντρα και βουνά.

: Μετατρέπουν τη σύγκρουση σε πόλεμο φθοράς, μέσω ενεδρών, τοπικής αντίστασης και δολιοφθορών σε αστικά κέντρα και βουνά. Ναυτικές και Πυραυλικές Δυνάμεις : Στοχεύουν στο να καταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επικίνδυνη και να επιβάλουν κόστος στις εχθρικές υποδομές.

: Στοχεύουν στο να καταστήσουν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επικίνδυνη και να επιβάλουν κόστος στις εχθρικές υποδομές. Οι Περιφερειακοί Σύμμαχοι : Οι «proxy» δυνάμεις στη Μέση Ανατολή διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δε θα περιοριστεί στο ιρανικό έδαφος.

: Οι «proxy» δυνάμεις στη Μέση Ανατολή διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δε θα περιοριστεί στο ιρανικό έδαφος. Η ασυμμετρία του κόστους: Ένα drone Shahed κοστίζει μερικές χιλιάδες δολάρια, ενώ ο πύραυλος αναχαίτισής του εκατομμύρια. Για το Ιράν, ο χρόνος είναι στρατηγικό όπλο.

Η θεωρία του «Παρατεταμένου Πολέμου» και ο Μάο

Το δόγμα του Ιράν δανείζεται στοιχεία από τη θεωρία του Μάο Τσετούνγκ. Η κεντρική παραδοχή είναι ότι η ασθενέστερη πλευρά δεν χρειάζεται να νικήσει γρήγορα τον ισχυρότερο εχθρό.

Αρκεί να επιβιώσει από το αρχικό σοκ, να εξαντλήσει την εφοδιαστική αλυσίδα και την πολιτική βούληση του αντιπάλου και να αλλάξει σταδιακά την ισορροπία δυνάμεων.

Το αίνιγμα του «Τέταρτου Διαδόχου»

Ίσως η πιο ξεκάθαρη έκφραση αυτής της λογικής είναι ο σχεδιασμός της διαδοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ είχε δώσει οδηγίες να υπάρχουν έως και τέσσερις προκαθορισμένοι διάδοχοι για κάθε κρίσιμη στρατιωτική και πολιτική θέση.

Αυτό σημαίνει ότι η δολοφονία ή η απομόνωση ενός ηγέτη δεν προκαλεί παράλυση. Αν ο πρώτος αντικαταστάτης δεν μπορεί να αναλάβει, ο δεύτερος, ο τρίτος ή ο τέταρτος είναι ήδη σε ετοιμότητα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί να «αυτοθεραπεύεται» υπό τα πυρά του εχθρού.

Γιατί αυτό έχει σημασία σήμερα;

Το δόγμα αυτό υποδηλώνει ότι το Ιράν προετοιμαζόταν ακριβώς για τον τύπο του πολέμου που οι αντίπαλοί του ήλπιζαν ότι θα το λύγιζε γρήγορα. Ενώ οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βασίζονται στην «αποκεφαλιστική» στρατηγική (targeting leadership), το Ιράν έχει σχεδιάσει ένα κράτος που επιβιώνει χωρίς κεφάλι.

Η στρατηγική της Τεχεράνης δε σχεδιάστηκε για μια σύντομη ανταλλαγή πληγμάτων, αλλά για μια μάχη επιβίωσης, όπου ο θάνατος ενός ηγέτη – ακόμα και του Χαμενεΐ – δε σηματοδοτεί το τέλος, αλλά την ενεργοποίηση της επόμενης στοιβάδας του «μωσαϊκού».

Η επέκταση του «Δόγματος του Μωσαϊκού» στη Μέση Ανατολή

Η εφαρμογή του «Δόγματος του Μωσαϊκού» δεν είναι πλέον μια θεωρητική άσκηση στα χαρτιά, αλλά μια ζωντανή πραγματικότητα που βλέπουμε να εκτυλίσσεται σχεδόν σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Ακολουθεί μια ανάλυση των τριών βασικών πυλώνων που δείχνουν πώς η Τεχεράνη εφαρμόζει αυτό το δόγμα στις τρέχουσες εξελίξεις:

1. Η «αποκεντρωμένη» επιβίωση της Χεζμπολάχ και της Χαμάς

Παρά τα συντριπτικά πλήγματα του Ισραήλ στην ηγεσία της Χεζμπολάχ (δολοφονία Νασράλα και των διαδόχων του), η οργάνωση συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες και να προβάλει αντίσταση στον νότιο Λίβανο. Αυτό είναι το «Μωσαϊκό» στην πράξη:

Τοπική Αυτονομία: Οι μονάδες στο πεδίο έχουν εκπαιδευτεί να λειτουργούν χωρίς εντολές από τη Βηρυτό.

Ανθεκτικότητα στη «15νθήμερη Παράλυση»: Το δόγμα προέβλεπε ότι ακόμα και αν κοπεί κάθε επικοινωνία, οι τοπικοί διοικητές έχουν προκαθορισμένους στόχους για εβδομάδες.

2. Ο «Πόλεμος των Drones» ως oικονομική αιμορραγία

Η χρήση των drones Shahed από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και η παραγωγή τους εντός του Ιράν αποτελεί το «οικονομικό σκέλος» του δόγματος:

Ασύμμετρη Φθορά: Το Ιράν αναγκάζει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να δαπανούν δισεκατομμύρια σε πυραύλους αναχαίτισης (Arrow, Patriot) για να καταρρίψουν «φθηνά» ιρανικά όπλα.

Στρατηγική της Υπομονής: Η Τεχεράνη ποντάρει στο ότι η Δύση θα κουραστεί από το κόστος και την πολιτική πίεση ενός παρατεταμένου πολέμου, ενώ το ίδιο το Ιράν έχει προσαρμόσει την οικονομία του σε συνθήκες «πολεμικής αντοχής».

3. Η «Περιφερειακή Διασπορά» (Forward Defense)

Το Ιράν δεν περιμένει τον πόλεμο στα σύνορά του. Το δόγμα της «Προκεχωρημένης Άμυνας» σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή άμυνας της Τεχεράνης βρίσκεται στη Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και το Ιράκ.

Πολλαπλά Μέτωπα: Αν το Ισραήλ χτυπήσει απευθείας το Ιράν, η απάντηση δεν έρχεται μόνο από το έδαφός του, αλλά από 4-5 διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα, διαχέοντας την αμυντική ισχύ του αντιπάλου.

Το Ιράν δεν επιδιώκει μια «νίκη» με την παραδοσιακή έννοια (κατάληψη εδαφών ή καταστροφή του εχθρικού στρατού). Επιδιώκει τη μη-ήττα. Όσο το σύστημα παραμένει όρθιο και συνεχίζει να προκαλεί κόστος, το δόγμα θεωρείται επιτυχημένο.