«Οι υποθέσεις σχετικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις συνεχίζονται, δεν είναι μόνο μία, είναι πολλές». Με αυτή τη χαρακτηριστική αποστροφή, η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αποτύπωσε το εύρος των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη.

Η τοποθέτησή της, που έγινε στις Βρυξέλλες κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Libe του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πεπραγμένα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το 2025, επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά αφορά ένα ευρύτερο πλέγμα ερευνών που παραμένουν ανοιχτές.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις γύρω από τη δεύτερη δικογραφία ενισχύουν το πολιτικό βάρος της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχετικός φάκελος –που περιλαμβάνει αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα– βρίσκεται ήδη στο Λουξεμβούργο και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για τα επόμενα δικονομικά βήματα. Η πορεία αυτή καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να φτάσει σύντομα στη Βουλή.

Νέες κυρώσεις;

Παράλληλα, δεν αποκλείεται και η επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ νέου παράτυπη αξιοποίηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης στις Βρυξέλλες, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έθεσαν ερωτήματα για τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τις εισαγγελικές αρχές. Ωστόσο, η απάντηση της ευρωπαίας εισαγγελέως δεν κινήθηκε στο ύφος που ανέμεναν, καθώς απέφυγε να προχωρήσει σε σαφείς θετικές αξιολογήσεις.

Το ζήτημα αποκτά και θεσμική διάσταση, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο το άρθρο 86 του Συντάγματος. Κατά την προηγούμενη επίσκεψή της στην Αθήνα, η Κοβέσι είχε υπογραμμίσει την ανάγκη αναθεώρησής του, επισημαίνοντας ότι μπορεί να λειτουργεί ως εμπόδιο στη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Ειδικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε δηλώσει: «τα άσχημα νέα είναι ότι, όπως στην υπόθεση των Τεμπών, η έρευνα δεν μπόρεσε να φτάσει έως εκεί που μπορούσε λόγω Συντάγματος. Τα καλά νέα ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να τροποποιήσει το άρθρο 86».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει περισσότερα από δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και πρώην υπουργό, με τις σχετικές αναφορές να αφορούν κυρίως παρεμβάσεις για εξυπηρετήσεις μέσω του οργανισμού.

Τις εξελίξεις σχολίασε και ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος με δημόσια παρέμβασή του έκανε λόγο για νέες δικογραφίες που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα σοβαρό σκάνδαλο, το οποίο παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.