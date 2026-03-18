Μια σημαντική παρέμβαση για την προστασία της πρώτης κατοικίας ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας νέα ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Η βασική καινοτομία της ρύθμισης είναι ότι οι οφειλέτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία, επιλέγοντας να τη διασώσουν μέσω ρύθμισης, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται τη ρευστοποίηση της υπόλοιπης περιουσίας τους.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο υπολογισμός της πρότασης ρύθμισης θα βασίζεται αποκλειστικά στην αξία της πρώτης κατοικίας, και όχι στο σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη, γεγονός που αναμένεται να οδηγεί σε μεγαλύτερα «κουρέματα» χρεών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Πώς θα προσδιορίζεται η αξία της κατοικίας

Η αξία της κατοικίας θα προσδιορίζεται με βάση τα ήδη ισχύοντα στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ εμπορικής αξίας και αντικειμενικής (ΕΝΦΙΑ). Παράλληλα, η ρύθμιση θα περιλαμβάνει ως όρο την εκποίηση των λοιπών ακινήτων του οφειλέτη, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση που θα προκύπτει από τον αλγόριθμο. Σε περίπτωση αποδοχής, θα συνάπτεται σύμβαση αναδιάρθρωσης που θα προβλέπει την αποπληρωμή της αξίας της κύριας κατοικίας σε βάθος χρόνου, εξασφαλίζοντας τη διάσωσή της.

Στο υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι η διαδικασία θα είναι ταχεία και αποτελεσματική, δίνοντας μια ουσιαστική «δεύτερη ευκαιρία» σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να προστατεύσουν την κατοικία τους.

Μεταξύ των βασικών ωφελειών της ρύθμισης περιλαμβάνονται οι σημαντικές διαγραφές οφειλών, η μείωση των δόσεων και η δυνατότητα εκποίησης περιουσιακών στοιχείων που έως σήμερα παρέμεναν «δεσμευμένα» χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια βελτίωσης των εργαλείων διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων οφειλετών και την ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας.