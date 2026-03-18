Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν Ισμαΐλ Χατίμπ «εξοντώθηκε» κατά τη διάρκεια επίθεσης την περασμένη νύχτα.

«Ηταν επικεφαλής του εσωτερικού μηχανισμού του καθεστώτος που είναι επιφορτισμένος με τις δολοφονίες και την καταστολή στο Ιράν, καθώς και με την προώθηση των απειλών προς το εξωτερικό», πρόσθεσε ο Κατζ, προειδοποιώντας ότι η ένταση των ισραηλινών επιθέσεων θα αυξηθεί «κατά ένα επίπεδο».

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από την Τεχεράνη σχετικά με τον θάνατο του ιρανού αξιωματούχου.

Ο Κατζ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσαν την άδεια στον ισραηλινό στρατό να σκοτώσει και οποιονδήποτε άλλον ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν αποτελεί στόχο, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξουσιοδότηση.

Η δολοφονία που ακολουθεί κορυφαίες επιθέσεις

Η δολοφονία του Χατίμπ έρχεται μετά τους θανάτους του κορυφαίου ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας Ali Larijani και του επικεφαλής των εθελοντικών δυνάμεων Basij της Επαναστατικής Φρουράς.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «σημαντικές εκπλήξεις αναμένονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλα τα μέτωπα», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κυρώσεις από τις ΗΠΑ για κυβερνοεπιθέσεις και καταστολή

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είχε επιβάλει κυρώσεις στον Χατίμπ το 2022, κατηγορώντας το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών για «κυβερνοενεργές επιθέσεις κατά των ΗΠΑ και των συμμάχων τους».

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Χατίμπ διηύθυνε δίκτυα κυβερνοεπιτιθέμενων, που συμμετείχαν σε κατασκοπεία και επιθέσεις ransomware για πολιτικούς σκοπούς του Ιράν. Οι δραστηριότητές του επηρέασαν, μεταξύ άλλων, κυβερνητικούς ιστότοπους της Αλβανίας και οδήγησαν στη διαρροή εγγράφων και προσωπικών δεδομένων αλβανών πολιτών.

Καταπίεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ χαρακτήρισε το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών «μια από τις κύριες υπηρεσίες ασφαλείας της κυβέρνησης, υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του Χατίμπ, το υπουργείο είχε καταστείλει πλήθος ακτιβιστών για τα δικαιώματα των γυναικών, δημοσιογράφων, κινηματογραφιστών και μελών θρησκευτικών μειονοτήτων, ενώ καταγγέλθηκε ότι κρατούσε και βασάνιζε κρατούμενους σε μυστικά κέντρα κράτησης.

Η ανακοίνωση των IDF για την εξόντωση Χατίμπ

«Η αλληλουχία των δολοφονιών συνεχίζεται: Ο IDF εξοντώνει τον Υπουργό Πληροφοριών του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν στην Τεχεράνη.

Σε ένα πλήγμα ακριβείας από την Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενο από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Ισμαήλ Χατίμπ, εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Χατίμπ διορίστηκε ως Υπουργός Πληροφοριών από τον Αλί Χαμενεΐ το 2021. Ήταν υπεύθυνος για το ιρανικό Υπουργείο Πληροφοριών, ένα κεντρικό σώμα πληροφοριών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, που λειτουργούσε ως ένας από τους πρωταρχικούς μηχανισμούς καταστολής και τρόμου του καθεστώτος.

Το Υπουργείο διαθέτει προηγμένες δυνατότητες πληροφοριών και χρησιμεύει ως κεντρικός βραχίονας στην επίβλεψη, την κατασκοπεία και την εκτέλεση μυστικών επιχειρήσεων παγκοσμίως, ιδιαίτερα κατά του Κράτους του Ισραήλ και Ιρανών πολιτών.

Ως Υπουργός Πληροφοριών ο Χατίμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην καθοδήγηση των συλλήψεων και των δολοφονιών διαδηλωτών κατά τις πρόσφατες εσωτερικές διαδηλώσεις στο Ιράν. Παρομοίως, έδρασε κατά Ιρανών πολιτών στο πλαίσιο των διαδηλώσεων για τη μαντίλα το 2022-2023.

Παράλληλα με τις δραστηριότητές του κατά του Κράτους του Ισραήλ, ο Χατίμπ ηγήθηκε των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών κατά ισραηλινών και αμερικανικών στόχων παγκοσμίως, ακόμη και κατά στόχων εντός της επικράτειας του Κράτους του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων».

Ο Χατίμπ κατείχε προηγουμένως αρκετούς κεντρικούς ρόλους στους Φρουρούς της Επανάστασης, κυρίως σε τομείς πληροφοριών, όπου υπηρέτησε ως σημαντικό κέντρο γνώσης.

Η εξόντωση του Χατίμπ προστίθεται σε δεκάδες ανώτερους διοικητές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων αξιωματούχων στο Υπουργείο Πληροφοριών που εξοντώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, βαθαίνοντας περαιτέρω τη ζημιά στα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του τρομοκρατικού καθεστώτος.

Ο IDF θα συνεχίσει να επιχειρεί δυναμικά για να πλήξει τους διοικητές και τους ηγέτες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».