«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικός, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια τω δηλώσεών του μετά τη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ στο Βερολίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως αποδοκιμάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων.

Μάλιστα, ο υπουργός σημειώνει πως οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και δημιουργούν «σοβαρό οικολογικό ζήτημα, με κίνδυνο επικείμενης περιβαλλοντικής καταστροφής».

«Η ΕΕ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων»

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων», υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια της ηπείρου είναι αδιαίρετη.

Κλείνοντας ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε πως «τα γεγονότα των τελευταίων τεσσάρων ετών λειτούργησαν ως καταλύτης για την αναπροσαρμογή πολιτικών και την επιτάχυνση αποφάσεων, με στόχο μια στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη Ευρώπη» επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο της Γερμανίας.

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στη Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός.»