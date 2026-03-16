Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν 10 αμφορείς που χρονολογούνται από την Ελληνιστική έως και τη Νεότερη περίοδο.

Η έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά έγινε στις 14 Μαρτίου. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταγγελία ατόμου. Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 50χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Πρόκειται για τέσσερα τμήματα αμφορέων που χρονολογούνται στην Ελληνιστική περίοδο, τέσσερα τμήματα από τη Βυζαντινή περίοδο και δύο τμήματα από τη Νεότερη περίοδο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.