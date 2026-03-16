Ένα σκάφος της Frontex βρήκε σε ξέρα, κατά τη διάρκεια ελιγμού, έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελλόριζο, με αποτέλεσμα να βυθιστεί λίγη ώρα αργότερα.

Στο σκάφος που είναι εσθονικό, επέβαιναν έξι άτομα, μεταξύ αυτών και η πρέσβης της Εσσθονίας. Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί.. Η κατάσταση ενός εξ αυτών κρίνεται πιο σοβαρή, καθώς φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Ο ένας από τους τραυματίες είναι Έλληνας, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, που βρισκόταν στο σκάφος ως σύνδεσμος των ελληνικών Αρχών με τη Frontex.

Οι τραυματίες μεταφέρονται με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στο νοσοκομείο της Ρόδου.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι ανατροπή του σκάφους δεν έγινε κατά τη διάρκεια κάποιας επιχείρησης.