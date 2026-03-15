Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης έριξε αυλαία σήμερα Κυριακή 15 Μαρτίου, δίνοντας τα βραβεία του στους δημιουργούς που συμμετείχαν στα διαγωνιστικά του τμήματα, αφού παρουσίασε έναν μαραθώνιο προβολών αποτελούμενο από 252 ταινίες τεκμηρίωσης μικρού και μεγάλου μήκους και 80 παγκόσμιες πρεμιέρες.

Η παρουσία σημαντικών προσωπικότητων, όπως του ντοκιμαντερίστα Μπιλ Μόρισον, που τιμήθηκε με τον Χρυσό Αλέξανδρο, του παραγωγού Γιώργου Παπαλιού και της δημιουργού Βοβούλας Σκούρα, που επίσης τιμήθηκαν για την συνεισφορά τους στον ελληνικό κινηματογράφο, επισήμαναν τις διαφορετικές ή και συγκλίνουσες διαδρομές στο διεθνές και εγχώριο σινεμά.

Ιδιαίτερη λάμψη έδωσε η τριήμερη παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Ζιλιέτ Μπινός, που παρουσίασε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, μίλησε στο «Β» και σε ανοιχτή συζήτηση για τους επαγγελματίες και το κοινό, ενώ συναντήθηκε με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ενόψει των ευρωπαϊκών βραβείων που θα γίνουν το 2027 στην Αθήνα.

Οι ταινίες του Φεστιβάλ εστίασαν φέτος σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στα αρχεία της συλλογικής μνήμης και με αυτή την αφορμή, έγινε η πρώτη επίσημη παρουσίαση του πρότζεκτ και της πλατφόρμας Filmography όπου θα βρίσκεται πλέον όλο το ελληνικό σινεμά, ψηφιοποιημένο και προσβάσιμο άμεσα.

Ως προς τα βραβεία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τρεις είναι οι ταινίες που βραβεύτηκαν με τους Χρυσούς Αλέξανδρους των διαγωνιστικών τμημάτων. Τον Χρυσό Αλέξανδρο του Διεθνούς Διαγωνιστικού απέσπασε η Λύτρωση του Μίχαου Μάρτσακ, το οποίο μπαίνει αυτόματα στη λίστα προεπιλογής για τα επόμενο βραβείο Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ. Πρόκειται για την ιστορία της εξαφάνισης ενός 16χρονου αγοριού που εγκαταλείποντας την οικογενειακή εστία το 2023, άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό, γονείς και έναν ακόμη αδερφό με αναπάντητα ερωτηματικά.

Τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Newcomers κέρδισε το ντοκιμαντέρ «Δεν κοστίζει τίποτα» της Μαίρης Μπουλή, ενώ τον Χρυσό Αλέξανδρο του διαγωνιστικού τμήματος Film Forward απέσπασε η ταινία «Dear Future» της Χριστιάνας Χειραναγνωστάκη. Και τα δύο βραβεία έχουν ελληνικό χρώμα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και οι διακρίσεις των ντοκιμαντέρ «Bugboy» του Λουκά Παλαιοκρασσά και «EXILE(S), Ιστορίες ενός νησιού» του Γιώργου Ηλιόπουλου.

Τα βραβεία του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Λύτρωση, Μίχαου Μάρτσακ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Πουλιά του Πολέμου, Τζανάι Μπούλος και Αμντ Αλκάντερ Χάμπακ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: Η Ομορφιά των Σφαλμάτων, Γιούκα Κάρκαϊνεν

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ: Γύρω από τον Παράδεισο, Γιούλια Λόξινα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ NEWCOMERS

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΪΠΙΔΗΣ»: Δεν Κοστίζει Τίποτα, Μαίρη Μπουλή

AΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ψηφιακοί Σύντροφοι, Τζούγουα Λιανγκ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ FILM FORWARD

ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Dear Future, Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Στάθμη (Level), Κάρλος Μόρα Φουέντες και Ανα Μπέρκχοφ

MERMAID AWARD

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ MERMAID: Τραγούδι Δίχως Σπίτι (A Song Without Home), Ράτι Τσιτελάντζε

ΒΡΑΒΕΙΟ MERMAID: Μπάρμπαρα για Πάντα (Barbara Forever), Μπράιντι Ο’Κόνορ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ PODCAST

ΒΡΑΒΕΙΟ PODCAST: Ο Τελευταίος Μηχανικός Προβολής, Νίκος Θεοδοσίου

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ PODCAST: Απαλά Oμορφή μου Γοργόνα (Lightly My Beautiful Mermaid), Γεωργία Καρύδη και Miss BwO

ΒΡΑΒΕΙΟ ENS Louis Lumière (Γαλλικό Ινστιτού́το Ελλάδος για Ανερχό́μενο Δημιουργό Ηχητικού́ Ντοκιμαντέ́ρ): Δεκεμβριανά (Δελτία), Παναγιώτα Βαγιού

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ IMMERSIVE

IMMERSIVE: ALL AROUND CINEMA ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ενα Αλλο Μέρος, Ντομένικο Σίνγκα Πεντρόλι

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ALPHA BANK: Κάτω από την Επιφάνεια, Βασίλης Μπαραχάνος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΚΚΟΜΕΔ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΕΛΛΗΝΑ/ΙΔΑΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: Ολια Βερροιοπούλου, Ιστορίες Ενός Ψέματος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΤ: EXILE(S), Ιστορίες Ενός Νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ: Where Shadows Rest, Μαριάννα Οικονόμου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Γεννημένος δύο Φορές, Στέλιος Κούλογλου

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ: Bugboy, Λουκάς Παλαιοκρασσάς

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ: Πουλιά του Πολέμου (Birds of War) των Τζανάι Μπούλος και Αμντ Αλκάντερ Χάμπακ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: EXILE(S), Ιστορίες Ενός Νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου

BΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ: Αμερικανός Γιατρός (American Doctor), Πο Σι Τενγκ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ: Πορφυρά Κορίτσια (Scarlet Girls), Πάουλα Κούρι

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΛΗΣ: Bugboy, Λουκάς Παλαιοκρασσάς

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF ΕΛΛΑΣ: Χρόνος και Νερό (Time and Water), Σάρα Ντόζα

ΒΡΑΒΕΙΑ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»: Γύρω από τον Παράδεισο (Im Umkreis des Paradieses), Γιούλια Λόξινα

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»: EXILE(S), Ιστορίες Ενός Νησιού, Γιώργος Ηλιόπουλος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «HUMAN RIGHTS IN MOTION»: Πουλιά του Πολέμου (Birds of War), Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ» ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: La Pietà, Ράφα Μολές και Πέπε Αντρέου

ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR: Πουλιά του Πολέμου (Birds of War), Τζανάι Μπούλος και Αμπντ Αλκάντερ Χάμπακ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ PLATFORM+: Μονά Κλειδιά, Παναγιώτης Παπουτσής

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Οντα με Συνείδηση (Sentient), Τόνι Τζόουνς

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50’: Κάτω από την Επιφάνεια, Βασίλης Μπαραχάνος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 50’: Πλατεία Αοράτων, Θεόδωρος Σελέκος

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ «PETER WINTONICK» ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 50’: Αμερικανός Γιατρός (American Doctor), Πο Σι Τενγκ