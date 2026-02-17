«Καθηλωτικά και επίκαιρα, τα ελληνικά ντοκιμαντέρ αντλούν τη δύναμή τους από προσωπικές αφηγήσεις και αντανακλούν τις κοινωνικές αναταράξεις της εποχής, πρωταγωνιστώντας στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ (ΦΝΘ), που φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 15 Μαρτίου, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και διαδικτυακά.

Συνολικά, 57 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα θα προβληθούν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα – Διεθνές Διαγωνιστικό, Newcomers και >>Film Forward – καθώς και στα τμήματα Ανοιχτοί Ορίζοντες και Πλατφόρμα+, αλλά και στις Ειδικές Προβολές.

Εκτός από τα βραβεία που δίνει το ίδιο το Φεστιβάλ στα διαγωνιστικά τμήματά του, φιλοξενεί επίσης μια σειρά από ανεξάρτητα βραβεία (11), που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά. Μάλιστα, στο ευρύτερο πλαίσιο του νέου μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, φέτος θεσμοθετείται ένα νέο βραβείο του Δήμου, χρηματικού ύψους 5.000 ευρώ.

Για το συγκεκριμένο βραβείο το ΦΝΘ επισημαίνει: «Καθώς οι πόλεις είναι ο γεωμετρικός τόπος στον οποίο συναντιούνται οι ζωές και τα όνειρα των ανθρώπων που τις κατοικούν, η θεματική ενότητα των ελληνικών ταινιών του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που θα μπορούν να είναι υποψήφιες για το βραβείο του Δήμου, ονομάζεται «Ιστορίες πόλης» (City stories) και οι ταινίες που περιλαμβάνει, διαπραγματεύονται θέματα ή αφηγούνται ιστορίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες πόλεις και την καθημερινή ζωή σ’ αυτές».

Παρακάτω, κάνουμε μια παρουσίαση των ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα της διοργάνωσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία που παραχωρήθηκαν από το ΦΝΘ, ενώ ακολουθούν λίστες με τις ταινίες και τους σκηνοθέτες των υπόλοιπών τμημάτων.

Τμήμα Διεθνές Διαγωνιστικό

Αλλού ο δρόμος – σκηνοθεσία Ειρήνη Βουρλούμη

Ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τις ζωές τριών βετεράνων οδηγών ταξί που κινούνται στην πόλη ως σιωπηλοί ονειροπόλοι.

Σωνιέρου 4 – σκηνοθεσία Φωκίων Μπόγρης

Ο Κώστας ξεκίνησε από ένα χωριό της Κρήτης, με όνειρο να γίνει ηθοποιός. Πάντα σε ρόλους κινηματογραφικού «σκληρού», πέρασε από κάθε είδους σετ –του Φίνου, του Αγγελόπουλου, του Γκουσγκούνη, της βιντεοπαραγωγής, της τηλεόρασης– κυνηγώντας μια ευκαιρία. Φέρνοντας την ιστορία ενός δευτεραγωνιστή στο προσκήνιο, διανύουμε παράλληλα 50 χρόνια ελληνικού σινεμά.

Bugboy – σκηνοθεσία Λουκάς Παλαιοκρασσάς

Ο Γιώργος, ένας ντροπαλός έφηβος με στραβισμό, δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους, μετά το διαζύγιο των γονιών του. Καταφεύγει στον κόσμο των εντόμων και δένεται με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα.

Τμήμα Διαγωνιστικό Newcomers

Δεν κοστίζει τίποτα – σκηνοθεσία Μαίρη Μπουλή

Η Δανάη δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Είναι μία από τις πολλές νέες κοπέλες στην Αθήνα που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων.

Μικροσκοπικοί Θεοί – σκηνοθεσία Πάνος Δεληγιάννης

Η ιστορία της εικαστικού Κλειούς Γκιζελή, που φτάνει από τον μυστικό χώρο ενός διαμερίσματος, ως τον φανερό κόσμο μιας σχολικής τάξης, από ένα ρετιρέ της Κυψέλης, στη ζωή των δρόμων της, από έργα μινιατούρες, έως το κοινωνικό έργο της εκπαίδευσης.

EXILE(S), ιστορίες ενός νησιού – σκηνοθεσία Γιώργος Ηλιόπουλος

100 χρόνια μετά τη Συνθήκη της Λωζάνης, οι κάτοικοι της Ίμβρου αναζητούν ένα νέο παρόν, με τις συνέπειες των μετακινήσεων πληθυσμών γύρω τους ακόμα ορατές.

Τμήμα Διαγωνιστικό >>Film Forward

Άλογο και Αναβάτης – σκηνοθεσία Παναγιώτης Ευαγγελίδης

Τρεις μέρες μιας συνάντησης δύο ανθρώπων, σε ένα ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, μέσα στον καύσωνα του Ιουλίου.

Ιστορίες ενός ψέματος – σκηνοθεσία Όλια Βερροιοπούλου

Έχοντας μάθει ότι μια παιδική φίλη της είναι άρρωστη και ότι πρέπει να το κρατήσει µυστικό, η σκηνοθέτις αποφασίζει να µιλήσει στον γιατρό πατέρα της, ξεκινώντας µια βαθιά προσωπική έρευνα στην προσπάθειά της να κατανοήσει το σκεπτικό πίσω από τα ιατρικά ψέµατα.

Dear Future – σκηνοθεσία Χριστιάνα Χειραναγνωστάκη

Ένα υπόγειο αρχείο για την ανθρωπότητα στην Αρκτική, μουσειακά αντικείμενα που περιμένουν την τύχη τους σε μία αποθήκη στην Ολλανδία, αθέατες τοιχογραφίες σε ένα δάσος της Ελβετίας και μια νευροεπιστημονική μελέτη πάνω στο συναίσθημα, αποκαλύπτουν έναν κόσμο σε παύση, που περιμένει να διαμορφωθεί από τη μνήμη και τη φύση· έναν κόσμο ανάμεσα σε όσα έχουν χαθεί και σε όσα ακόμα δεν έχουν έρθει.

Τμήμα Ειδικές προβολές

Γιατί είναι μαύρα τα βουνά: Τελετές – σκηνοθεσία Φοίβος Κοντογιάννης

Ζούμε ανάμεσά σας – σκηνοθεσία Μαρία Κατσικαδάκου (aka Maria Cyber)

Θραξ Πανκc Kuzin – σκηνοθεσία Γιώργος Σπυρίδης

Τρέχοντας τα κύματα – σκηνοθεσία Γιάννης Καραπιπερίδης

Τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες

…Ένας δρόμος θάλασσα – σκηνοθεσία Βούλα Κωστάκη

Αέναα κύματα – σκηνοθεσία Ιωάννης Παπαλοΐζου

Αναπαραστάσεις – σκηνοθεσία Νικολέτα Λεούση, Ειρήνη Στείρου

Αυτοί που άγγιξαν τον πόλεμο – σκηνοθεσία Μιχάλης Καστανίδης, Ηώ Χαβιαρά

Αχιλλέας Κυριακίδης – Μέχρι να ξημερώσει Πέμπτη – σκηνοθεσία Αγγελική Φλωράκη

Βαγόνια στη βροχή – σκηνοθεσία Θωμάς Σίδερης

Βίλμα: Το τελευταίο αντίο – σκηνοθεσία Κώστας Μπακιρτζής, Κωστής Σταμούλης

Γεννημένος δύο φορές – σκηνοθεσία Στέλιος Κούλογλου

Γυναίκες μαχήτριες – Μέρος Γ΄ 1960-1974 – σκηνοθεσία Λεωνίδας Βαρδαρός

Ζεστό κρύο υγρό ξηρό – σκηνοθεσία Κλέαρχος Εδουάρδο Παπανικολάου, Μάριος Κλεφτάκης

Η ανοσία της Εύας – σκηνοθεσία Γιάννης Μισουρίδης

Η δημόσια ιδιωτική οικία – 9 στροφές για την Αθήνα – σκηνοθεσία Τάσος Λάγγης

Η νύχτα μυρίζει γιασεμί – σκηνοθεσία Αντώνης Κόκκινος

Ιερά Οδός, 21 χλμ. – σκηνοθεσία Νικολέτα Παράσχη

Κάτω από την επιφάνεια – σκηνοθεσία Βασίλης Μπαραχανός

Μαίρη – σκηνοθεσία Γιάννης Γαϊτανίδης, Περσεφόνη Μήλιου

Πες μου – σκηνοθεσία Νίκος Μεγγρέλης

Στην Αμερική σαν πήγα – σκηνοθεσία Άγγελος Κοβότσος

Πλατεία αοράτων – σκηνοθεσία Θεόδωρος Σελέκος

Το πολλαπλό σου είδωλο. Χειμερινοί Κολυμβητές – σκηνοθεσία Γιάννης Αγγελάκης, Ανδρέας Σιαδήμας

Bitter Chocolate – σκηνοθεσία Αλέξανδρος Σκούρας

Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της – σκηνοθεσία Μαρία Λούκα, Νίνα Μαρία Πασχαλίδου

Where Shadows Rest – σκηνοθεσία Μαριάννα Οικονόμου

Τμήμα Πλατφόρμα +

(Τα ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο διευρυμένο τμήμα Πλατφόρμα+ θα προβληθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του Φεστιβάλ και θα είναι διαθέσιμα από τις 6 έως τις 20 Μαρτίου)

Γιώργος Τζιόκας: Ο ζωγράφος της ποίησης – σκηνοθεσία Νίκος Παπακώστας

Είναι όλοι τους εδώ – σκηνοθεσία Θάνος Κουτσανδρέας

Η ζωή αξίζει μονάχα αν τη μοιράζεσαι – σκηνοθεσία Ιωάννης Ξηρουχάκης

Μαργαριτάρι – σκηνοθεσία Αλέξης Τσάφας, Λίνα Δαμασκοπούλου

Μάτω – σκηνοθεσία Νίκος Ζωιόπουλος

Μονά κλειδιά – σκηνοθεσία Παναγιώτης Παπουτσής

ΝΟΡΜάΛ – σκηνοθεσία Αναστάσης Δαλλής

Ο χαράκτης – σκηνοθεσία Σίσσυ Μόρφη

Πειθαρχική Μεραρχία «999» – σκηνοθεσία Κώστας Σταματόπουλος

Περνώντας τον Πυρσό – σκηνοθεσία Γιώργος Τσιβρανίδης

Πέρσες – Ταξίδι στο πεδίο των Ψυχών – σκηνοθεσία Δημήτρης Καμαρωτός

Σμιλεύοντας το φως – σκηνοθεσία Γιώργος Αιλιανός

Στα ίχνη των στιγμών – σκηνοθεσία Πηνελόπη Φατούρου

Στο χώμα αναπνέουν – σκηνοθεσία Καλλιρρόη Κωστίκογλου, Βαγγέλης Πυρπύλης

Το τελευταίο έλατο – σκηνοθεσία Ίων Ευθυμίου, Παναγιώτης Κυριακάκης

Χαλίλ, παρακαλώ απάντησε… – σκηνοθεσία Αλεξία Τσούνη, Haim Schwarczenberg

HillTen – σκηνοθεσία Γιώργος Παπασταμούλος

Mankind’s Folly – σκηνοθεσία Γιώργος Αυγερόπουλος

The Greek Experiment – σκηνοθεσία Πάνος Χαρίτος

The Mummy Project – σκηνοθεσία Άρης Λυχναράς