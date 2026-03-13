Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στο Grand Hyatt Athens, το Navigator Assembly, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 300 εκπρόσωπους πλοιοκτητριών και διαχειριστριών εταιρειών, εταιρειών παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, 15 πρεσβειών και 18 ναυτιλιακών οργανισμών που εκπροσωπούν τον πυρήνα της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας. Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς το 2025 σηματοδοτεί την 25η επέτειο διοργάνωσης του NAVIGATOR – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, γιορτάζοντας σχεδόν τρεις δεκαετίες συζητήσεων, καινοτομιών και ανταλλαγής απόψεων στον κλάδο της ναυτιλίας.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η CEO της Navigator Shipping Consultants, Δανάη Μπεζαντάκου, η οποία ευχαρίστησε τους περισσότερους από 10.000 συμμετέχοντες που τίμησαν τα τελευταία 25 χρόνια με την παρουσία τους ένα από τα παλαιοτέρα ναυτιλιακά συνέδρια υπό ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς και την ελληνική ναυτιλιακή αγορά για τη συνεχή της στήριξη. Για 35 χρόνια, η Navigator Shipping Consultants παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες ρυμουλκήσεων και πρακτορεύσεων, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των λιμανιών και των εμπορικών διαδρομών. Η φετινή διοργάνωση επικεντρώθηκε σε κρίσιμα θέματα για τη ναυτιλία: βιωσιμότητα, τεχνολογία, εκπαίδευση και γεωπολιτική προσαρμογή, ενώ επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης της νέας γενιάς επαγγελματιών στον κλάδο

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης , ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ναυλομεσιτών, Γιάννης Κοτζιάς.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:

Απανθρακοποίηση και ESG

Η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και την αστάθεια στις αγορές ενέργειας να αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων και να επηρεάζουν τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως τα biofuels. Παράλληλα, περίπου το 95% του παγκόσμιου στόλου εξακολουθεί να λειτουργεί με παραδοσιακά καύσιμα, ενώ η μετάβαση στο Net Zero απαιτεί επενδύσεις που μπορεί να φτάσουν έως και τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το ESG εξελίσσεται ραγδαία από εργαλείο κανονιστικής συμμόρφωσης σε βασικό παράγοντα στρατηγικής για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά, μάλιστα, στη συζήτηση συμμετείχαν και εκπρόσωποι τραπεζών, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της ουσιαστικής ενσωμάτωσης των αρχών ESG, επισημαίνοντας ότι η πράσινη μετάβαση δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε ένα τυπικό “box-ticking exercise”, αλλά να βασίζεται σε ουσιαστικό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Επενδυτές και τράπεζες ζητούν ολοένα μεγαλύτερη διαφάνεια, ενσωματώνοντας δείκτες ESG στις αποφάσεις χρηματοδότησης. Η ενίσχυση της διαφάνειας εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες πρόσβασης σε κεφάλαια για τον ναυτιλιακό κλάδο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, τονίστηκε ότι όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα της πράσινης μετάβασης, η οποία όμως θα πρέπει να προχωρήσει με συντεταγμένο τρόπο και στρατηγικό σχεδιασμό, χωρίς να υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η συμμετοχή της ναυτιλίας στη διαμόρφωση των νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων, προκειμένου η ενεργειακή μετάβαση να πραγματοποιηθεί ομαλά, σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο παγκόσμιο εμπορικό γίγνεσθαι.

Smart Shipping & Human Element

Παρά την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας, η ναυτοσύνη, η εμπειρία και η κρίση των ανθρώπων παραμένουν ο πυρήνας της ασφαλούς και αποτελεσματικής ναυτιλίας. Όσον αφορά την εκπαίδευση και την τεχνολογία, αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα γόνιμος διάλογος, από τον οποίο προέκυψε ότι υπάρχει ανάγκη για πιο στοχευμένη εκπαίδευση και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Στη συζήτηση τονίστηκε ότι, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη, η τηλεμετρία και οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα και να ενισχύουν την ασφάλεια, η πλήρης αυτοματοποίηση των πλοίων παραμένει μακριά. Κεντρικά θέματα αποτέλεσαν η εκπαίδευση και κατάρτιση των πληρωμάτων, η ψυχική υγεία, η διαχείριση πολυεθνικών πληρωμάτων και η συνεργασία μεταξύ γενεών, ώστε η γνώση των έμπειρων ναυτικών να συνδυαστεί με τις τεχνολογικές δεξιότητες των νεότερων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η εμπειρία και η ναυτοσύνη παραμένουν θεμελιώδη στοιχεία τόσο για τη λειτουργία των πλοίων όσο και για τη διαχείριση από τη στεριά. Η τεχνολογία, επομένως, δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά να τα ενισχύσει και να τα υποστηρίξει.

Τέλος ήταν ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η εμπειρία και ναυτοσύνη παραμένουν σημαντικά στοιχεία για τη ξηρά και πλοίο, τα οποία η χρήση της τεχνολογίας δεν πρέπει να εξαλείψει αλλά αντιθέτως υιοθετήσει.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και ναυτιλία

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως τις εντάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, αναδεικνύουν τη κρίσιμη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία. Με το 90% του εμπορίου να διέρχεται δια θαλάσσης και τη διαθέσιμη χωρητικότητα να μειώνεται έως και 22% σε ορισμένες περιοχές, η προστασία των ναυτικών, η ασφάλεια των πλοίων και η αποτελεσματική διαχείριση γεωπολιτικών κινδύνων καθίστανται απόλυτες προτεραιότητες. Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος, αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη και τη διεθνή οικονομία.

Το Navigator Assembly 2026 ανέδειξε την ανάγκη για ρεαλιστικές και σταδιακές λύσεις, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, τη συνεχή εκπαίδευση και την ενίσχυση των συνεργασιών εντός της ναυτιλιακής κοινότητας, μα πάνω από όλα την ανάγκη ανταλλαγής απόψεων και διατήρησης της επικοινωνίας μεταξύ των στελεχών της πρώτης ναυτιλιακής παγκόσμιας δύναμης. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των φετινών συζητήσεων θα παρουσιαστούν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στο ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο του 25ου Navigator 2026 – The Shipping Decision Makers Forum.