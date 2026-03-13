Σημείο νέων τριβών ανάμεσα στους Ευρωπαίους- μεταξύ αυτών και η Ελλάδα- και το Ισραήλ προκαλούν οι όλοι και εντεινόμενοι βομβαρδισμοί του Λιβάνου από τον IDF. Ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η Ελλάδα ζήτησε από κοινού με τη Γαλλία, τη Δανία, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του οργάνου με θέμα «την επιδεινούμενη κατάσταση στον Λίβανο».

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε εκφράστηκε η πλήρης αλληλεγγύη προς το Λίβανο και υπογραμμίστηκε η ανάγκη «να γίνει σεβαστή η κυριαρχία και η εδαφική του ακεραιότητα». Μπορεί αυτά ν’ ακούγονται λίγο τετριμμένα, όμως οι Ευρωπαίοι στη συνέχεια τονίζουν την πλήρη αντίθεσή τους σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου.

Κι εδώ είναι ακριβώς το πρόβλημα, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης. Διότι σε περίπτωση που οι Ισραηλινοί αποφασίσουν να εισβάλουν στον Λίβανο και η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο, τότε θα προκύψουν σειρά προβλημάτων που αφορούν άμεσα και την Αθήνα.

Πρώτον υπάρχει φόβος για την ασφάλεια των Χριστιανών του Λιβάνου, καθώς ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Χεζμπολάχ ν’ αντιδράσει σπασμωδικά και κυρίως εκδικητικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Δεύτερον διότι η κάποτε κοσμοπολίτικη και πλέον σχεδόν φτωχοποιημένη χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, άρα ένα πιθανό νέο κύμα προς την Ευρώπη είναι εξαιρετικά πιθανό.

Τρίτον, επειδή η Αθήνα θα πρέπει εκ των πραγμάτων να έρθει σε αντίθεση με τον ισχυρότερο στρατηγικό εταίρο της στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή το Ισραήλ.

Η προστασία των Χριστιανών του Λιβάνου

Πάντως, αυτό που πρέπει να προσέξετε, επισημαίνει ο ΒΗΜΑτοδότης, είναι ότι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών του Λιβάνου απασχολεί ιδιαιτέρως το State Department και δη τον αρμόδιο υφυπουργό Εξωτερικών, ελληνικής καταγωγής Μάικ Ρίγγας. Κι αυτό διότι αποτελεί διακηρυγμένη θέση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ευαγγελίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να εγγυηθούν το μέλλον του «δυτικού πολιτισμού», άρα και της χριστιανικής πίστης.

Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και το ταξίδι στη χώρα του Πάπα Λέοντα (Αμερικανός στην καταγωγή), τον περασμένο Νοέμβριο, αμέσως μετά την Κωνσταντινούπολη. Εκεί μάλιστα ο Λέων γνώρισε πραγματικά αποθεωτική υποδοχή, από χιλιάδες Καθολικούς που παραβρέθηκαν στην ιστορική ομιλία του στη Βηρυτό με τον ίδιο να επισκέπτεται και το «σημείο μηδέν» στο λιμάνι της πόλης, εκεί όπου τον Αύγουστο του 2020 η τεράστια έκρηξης που συγκλόνισε τη χώρα.

Οι εξελίξεις στο Λίβανο απασχόλησαν ιδιαιτέρως την τριμερή Μητσοτάκη- Χριστοδουλίδη– Μακρόν, πάνω- κάτω για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, με τη Γαλλία βέβαια να διακρατεί παραδοσιακά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή.