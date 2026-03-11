Στην εκδήλωση μίλησε και ο πρώην πρέσβης της ΕΕ και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας, με βαθύτατη γνώση και υπηρεσιακή εμπειρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Σήφης Πολυμίλης, ο οποίος σημείωσε ότι οι επιπτώσεις των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν αφορούν ολόκληρο τον κόσμο, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και την αναδιάταξη του γεωπολιτικού χάρτη.

Ο καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Αθανάσιος Πλατιάς, υποστήριξε ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει την Ελλάδα «σαν κράτος μειωμένης κυριαρχίας», επικαλούμενος μια σειρά ζητημάτων που -όπως είπε- ανακύπτουν τα τελευταία χρόνια, όπως οι εντάσεις στο Αιγαίο Πέλαγος, οι διαφωνίες για ενεργειακά ζητήματα και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών.

Όπως τόνισε, η Άγκυρα εμφανίζει ισχυρές γεωπολιτικές φιλοδοξίες, ενώ η στρατηγική της επηρεάζεται από ιδεολογικά ρεύματα όπως ο νεοοθωμανισμός και ο παντουρκισμός, με τελικό στόχο την αλλαγή ισορροπιών στο Αιγαίο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί γεωπολιτικό εμπόδιο στα σχέδια της Τουρκίας, ενώ η διατήρηση της ειρήνης, όπως είπε, προϋποθέτει ισχυρή αποτρεπτική στρατηγική και στρατιωτική ετοιμότητα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Tάχθηκε ακόμα υπέρ της στρατιωτικής θητείας των γυναικών, σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν υποστηρικτικούς ρόλους, ιδιαίτερα με δεδομένο το δημογραφικό πρόβλημα και τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Εκτίμηση για πιθανή σύγκρουση Ισραήλ – Τουρκίας

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο καθηγητής εκτίμησε ότι στο μέλλον θα μπορούσε να προκύψει μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, εξέλιξη που -όπως σημείωσε- θα επηρέαζε άμεσα την Ελλάδα, καθώς η γεωγραφική της θέση θα την καθιστούσε κρίσιμο παράγοντα στις κινήσεις του Ισραήλ.

Ο κ. Πλατιάς αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προστασίας κρίσιμων υποδομών της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της έννοιας της ανθεκτικότητας. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι σημαντικό μέρος των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας βρίσκεται στην Ελευσίνα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον καλύτερο σχεδιασμό ασφάλειας.

Σε σχέση με τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών σε πιθανή κρίση Ελλάδας – Τουρκίας, ο καθηγητής εμφανίστηκε επιφυλακτικός. Όπως ανέφερε, δεν θεωρεί πιθανό να υπάρξει άμεση στρατιωτική στήριξη από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι πολλά κράτη διατηρούν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα – κυρίως της αμυντικής βιομηχανίας – με την Τουρκία.

Η διεθνής αντιπαράθεση ΗΠΑ – Κίνας

Ο Αθανάσιος Πλατιάς, υποστήριξε επίσης ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζονται έντονα από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, ενώ χαρακτήρισε το Ιράν ως μέρος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού άξονα μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα. Κατά τον ίδιο, η διεθνής κατάσταση δείχνει ότι η Δύση εμφανίζει εσωτερικές διαιρέσεις, γεγονός που δημιουργεί νέα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα.

Κριτική Κούρκουλα στην πολιτική Τράμπ

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική του DonaldTrump, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «για να βρούμε ξανά τη λογική σε αυτή την πολιτική, πρέπει να πάμε στον GenghisKhan για να εξηγήσουμε τη φράση “το κάνω γιατί έτσι μου αρέσει”».

Ο κ. Κούρκουλας εξέφρασε πάντως την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα επανέλθουν στη λογική», τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη λογική της πολιτικής Τραμπ.

Αναφερόμενος στο Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η Ευρώπη διαχρονικά παραμένει σε μεγάλο βαθμό απούσα, καθώς στο εσωτερικό των χωρών της υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα σε αυτούς που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους και σε εκείνους που

στηρίζουν το Ισραήλ. Όπως ανέφερε, το Μεσανατολικό αποτελεί προνομιακό πεδίο επιρροής για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα της Ευρώπης να διαμορφώσει ενιαία και αποτελεσματική πολιτική στην περιοχή.