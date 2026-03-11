5 το πρωί: Οργή Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ – Αγωνία για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Ραψωδία Μπάγερν στο Μπέργκαμο
Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή με Ισραήλ να εξαπολύει μπαράζ βομβαρδισμών εναντίον της Τεχεράνης και της Βηρυτού, ενώ το Ιράν απαντά με συνεχή χτυπήματα σε χώρες του Κόλπου. Η διάρκεια του πολέμου είναι πλέον ο μεγάλος γρίφος καθώς οι παγκόσμιες αγορές κλυδωνίζονται.
1
«Αν βάλατε νάρκες οι συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες»
- Ναρκοθετήθηκαν τα Στενά του Ορμούζ; Οι νέες απειλές που εκτόξευσε κατά του Ιράν «για πρωτοφανείς συνέπειες» ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που έχουν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ήταν η τελευταία πράξη της 11ης ημέρας των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από το Ισραήλ να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν, σύμφωνα με το Axios, καταδεικνύουν ότι η κατάσταση στα Στενά γίνεται όλο και πιο κρίσιμη.
- Ο ρόλος του Βλαντιμίρ Πούτιν: Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να υπάρξει «ταχεία αποκλιμάκωση» στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μασούντ Πεζεσκιάν, μία ημέρα αφού επικοινώνησε για το ίδιο θέμα και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
- Η αόρατη μάχη των GPS: Σε μια κρίσιμη καμπή για την ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών οδών, μια νέα μορφή υβριδικού πολέμου εξελίσσεται στα ύδατα της Μέσης Ανατολής. Εκατοντάδες εμπορικά πλοία εμφανίζονται στους ψηφιακούς χάρτες σε λανθασμένες θέσεις, θύματα εκτεταμένων παρεμβολών στα συστήματα γεωεντοπισμού (GPS), γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο ναυτικών ατυχημάτων με ολέθριες συνέπειες.
2
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο σκιώδης διάδοχος του Ιράν
- Ποιος είναι; Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δευτερότοκος γιος του Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις πιο ισχυρές αλλά και πιο αθέατες φιγούρες του ιρανικού καθεστώτος. Με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και πολεμικό παρελθόν στον πόλεμο Ιράν–Ιράκ, κινήθηκε για δεκαετίες στα παρασκήνια της εξουσίας, λειτουργώντας ως στενός συνεργάτης του πατέρα του. Παρότι δεν διαθέτει την υψηλότερη θρησκευτική βαθμίδα, η επιρροή του στο πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα της χώρας θεωρείται καθοριστική.
- Το πλούσιο παρελθόν του: Πίσω από την εικόνα του συντηρητικού κληρικού, διεθνείς έρευνες αποδίδουν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ρόλο κεντρικού διαχειριστή μιας τεράστιας οικογενειακής οικονομικής αυτοκρατορίας. Μέσω ενός περίπλοκου δικτύου εταιρειών και συνεργατών, η οικογένεια φέρεται να έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα και επιχειρήσεις στην Ευρώπη, από πολυτελείς επαύλεις στο Λονδίνο έως ξενοδοχεία και θέρετρα. Το διεθνές αυτό χαρτοφυλάκιο αποτυπώνει το εύρος της οικονομικής και πολιτικής επιρροής της οικογένειας πέρα από τα σύνορα του Ιράν.
- Γιατί μπορεί να κρύβεται: Η απουσία δημόσιων εμφανίσεων του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τροφοδοτήσει πολλά σενάρια. Ορισμένες αναφορές υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει τραυματιστεί πρόσφατα, γεγονός που ίσως εξηγεί γιατί δεν εμφανίζεται ούτε σε βίντεο ούτε με δημόσιες δηλώσεις. Άλλοι εκτιμούν ότι η σιωπή του σχετίζεται με λόγους ασφαλείας και τις διεθνείς αντιδράσεις για τη διαδοχή, καθώς η μεταβίβαση της εξουσίας από πατέρα σε γιο προκαλεί πολιτικές εντάσεις.
3
Μεταβλητότητα στις αγορές εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
- Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδο 3,62% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των διεθνών αγορών μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Παρά την πρόσφατη μεταβλητότητα, η αγορά επιχείρησε να προσεγγίσει ξανά τις 2.200 μονάδες, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την άνοδο.
- Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ: Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη λήξη του πολέμου στο Ιράν, καθώς μπορεί να τελειώσει σύντομα, γεγονός που καθησύχασε τις αγορές. Παράλληλα, πιέσεις στις τιμές ασκούν οι συζητήσεις για χαλάρωση κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο και πιθανή χρήση στρατηγικών αποθεμάτων από τη G7.
- Αυξήσεις «φωτιά» στα καύσιμα: Παρά τη μεγάλη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου από τη Δευτέρα, η τιμή στην αντλία συνεχίζει να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Χθες, Τρίτη, η μέση πανελλαδική τιμή στη βενζίνη βρέθηκε στα 1,852 ευρώ το λίτρο και στο Diesel στα 1,814 ευρώ. Μέσα σε λίγες ημέρες, η τιμή του απλού πετρελαίου έχει ακριβύνει κατά 20 λεπτά, φτάνοντας πλέον να κοστίζει στην Αττική όσο περίπου και η απλή αμόλυβδη.
4
Ερευνα για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
- Η έρευνα: Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για τον θάνατο καθηγήτριας που υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό, ενώ προηγουμένως είχε καταγγείλει εκφοβισμό από μαθητές στο σχολείο όπου δίδασκε. Η έρευνα θα εξετάσει ενδεχόμενα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες η εκπαιδευτικός είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή μετά από καταγγελίες μαθητών.
- Οι καταγγελίες: Σε πολυσέλιδη αναφορά της, η εκπαιδευτικός περιέγραφε περιστατικά εκφοβισμού από μαθητές μέσα στην τάξη, καταγγέλλοντας ακόμη και επιθέσεις με αντικείμενα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ζητούσε μάλιστα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο σχολείο, ενώ μετά τον θάνατό της η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά για την απόδοση ευθυνών. Συνάδελφος της δήλωσε στο Mega πως «τα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει στην τάξη της αγρίμια, όχι παιδιά.»
- Διαψεύδουν οι γονείς: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου διαψεύδει ότι μαθητές ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια που πέθανε πρόσφατα, κάνοντας λόγο για ατεκμηρίωτες κατηγορίες. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά αν συνεχιστεί η διασπορά ισχυρισμών που, όπως υποστηρίζει, στοχοποιούν ανήλικους μαθητές και τις οικογένειές τους.
5
Γκολ και θέαμα στο Champions League
- Καταιγιστική Μπάγερν: Το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League έκλεισαν από σήμερα η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν. Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, η «Ατλέτι» νίκησε άνετα 5-2 την Τότεναμ. Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, αφού «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα.
- Ποιοι παίζουν σήμερα; Απόψε αγωνίζονται Λεβερκούζεν – Άρσεναλ, Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι ενώ το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι. Το MEGA θα μεταδώσει ζωντανά στις 22:00 το μεγάλο ντέρμπι ενώ μια ώρα νωρίτερα θα ξεκινήσει το Pre-game.
- Ο Ολυμπιακός «θάμπωσε» το Παρίσι: Δεύτερη διαδοχική νίκη χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ και 20ή στο σύνολο (20-10 με αγώνα λιγότερο), μετά από αυτήν επί του Παναθηναϊκού, πέτυχε στη Euroleague ο Ολυμπιακός. Αυτή τη φορά, όχι μέσα στο ΣΕΦ, αλλά στο Παρίσι και την “ Adidas Arena”, με 104-87, επί της Παρί, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της 34ης αγωνιστικής.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.