Το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του Champions League έκλεισαν από σήμερα η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Μπάγερν. Στο «Μετροπολιτάνο» της ισπανικής πρωτεύουσας, η «Ατλέτι» νίκησε άνετα 5-2 την Τότεναμ. Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην Αγγλία, οι «Πετεινοί» πλήρωσαν και την απίθανη έμπνευση του νέου προπονητή τους, Ιγκόρ Τούντορ. Ο Κροάτης ξαφνικά αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού γκολκίπερ στον Αντόνιν Κίνσκι, τον Τσέχο που είχε να αγωνιστεί από τον Οκτώβριο και το League Cup. Ο 23χρονος δέχθηκε τρία γκολ (στο ένα φέρει ακέραια την ευθύνη) μέσα στα πρώτα 15 λεπτά και ο Τούντορ, ολοκληρώνοντας την… αλλοπρόσαλλη προσέγγισή του, τον αντικατέστησε με τον Βικάριο. Εκ του αποτελέσματος, δεν κέρδισε και πολλά…

Στο Μπέργκαμο, η Μπάγερν πραγματοποίησε ακόμα μία καταιγιστική εμφάνιση, «συνέθλιψε» με 6-1 την Αταλάντα και πλησίασε το ρεκόρ της μεγαλύερης εκτός έδρας νίκης στα χρονικά του θεσμού (0-7) αφού προηγήθηκε με 6-0 από το 67΄.

Τέλος, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» η Νιούκαστλ κατάφερε να παρουσιαστεί ανώτερη της Μπαρτσελόνα, νίκησε 1-0 στο 86΄ με γκολ του Χάρβεϊ Μπαρνς, είχε και δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 74΄. Όμως οι Καταλανοί ισοφάρισαν με πέναλτι του Γιαμάλ στις καθυστερήσεις κι έτσι έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς του «Καμπ Νου» την επόμενη Τετάρτη (18/3)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Champions League:

Γαλατασαράι – Λίβερπουλ 1-0

(7΄ Λεμίνα)

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου 1-6

(90+1΄ Πάσαλιτς – 12΄ Σάνισιτς, 22΄, 64΄ Ολίσε, 25΄ Γκνάμπρι, 52΄ Τζάκσον, 67΄ Μουσιάλα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ 5-2

(6΄ Γιορέντε, 14΄ Γκριζμάν, 15΄,55΄ Άλβαρες, 22΄ Λε Νορμάν – 26΄ Πέδρο Πόρο, 76΄ Σολάνκε)

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 1-1

(86΄ Μπαρνς – 90+6΄πεν. Γιαμάλ)