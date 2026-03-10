Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την υπόθεση της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο και η οποία το προηγούμενο διάστημα είχε καταγγείλει ότι υπήρξε θύμα εκφοβισμού από ομάδα μαθητών στο δημόσιο σχολείο όπου δίδασκε.

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.

Η παραπομπή σε επιτροπή

Η εκπαιδευτικός -καθηγήτρια Αγγλικών στο 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης- είχε παραπεμφθεί σε υγειονομική επιτροπή, μετά από κατηγορία για πνευματική ανικανότητα να ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα.

Η παραπομπή, σύμφωνα με τον νομικό παραστάτη της οικογενείας της, βασίστηκε σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν συμπεριφερόταν σωστά, χωρίς να προηγηθεί πειθαρχική έρευνα.

Τι κατήγγειλε στην αναφορά της η εκπαιδευτικός

Η ίδια, σε 3σέλιδη αναφορά που συνέταξε, φέρεται να κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού που βίωνε από συγκεκριμένους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια της ώρας διδασκαλίας.

Παραθέτοντας συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρόνους, έκανε -μεταξύ άλλων- λόγο για περιστατικό κατά το οποίο, ενώ έγραφε στον πίνακα τής πέταξαν στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό, καθώς κι ένα βαρύ βιβλίο.

Στην ίδια αναφορά φαίνεται πως ζήτησε τη λήψη μέτρων ασφαλείας, όπως παρουσία αστυνομικών και μηχανημάτων X-Ray στο σχολείο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε νομικά»

«Σεβαστείτε το απέραντο και απρόσμενο πένθος μας. Η οικογένειά της και εγώ είμαστε αποφασισμένοι και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των υπευθύνων του θανάτου της αγαπημένης μας Σοφίας», είπε ο σύντροφος της καθηγήτριας και συμπλήρωσε:

«Η Σοφία ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με ήθος, αρχές και με πολύ όμορφη ψυχούλα. Από μία καταπληκτική, με ήθος, αρχές οικογένεια. Ο πατέρας της είναι συνταξιούχος, ήταν αρχιτέκτων. Μιλάμε για μία οικογένεια με αρχές και με σεβασμό».

«Πρώτα οφείλουμε να κινήσουμε κάποιες νομικές διαδικασίες. Θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων ήταν υπεύθυνοι».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση, διαψεύδοντας ότι τα παιδιά ασκούσαν bullying στην καθηγήτρια και σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν τους μαθητές.

«Με αφορμή δημοσιεύσεις και αναρτήσεις που διακινούνται τις τελευταίες ώρες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης σχετικά με το θάνατο της εκπαιδευτικού που υπηρετούσε στην σχολική μονάδα του 3ου ΓΕΛ ,οι γονείς μαθητών της σχολικής κοινότητας εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια και τους οικείους της, σεβόμενοι απόλυτα το πένθος τους.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παρατηρείται η δημόσια διακίνηση ισχυρισμών και σχολίων που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για το τραγικό αυτό γεγονός σε μαθητές, γονείς και μέλη της κοινότητας, χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, οδηγώντας σε αδικαιολόγητη δημόσια στοχοποίηση ανήλικων μαθητών, των οικογενειών στους και των εκπαιδευτικών.

Οι γονείς των μαθητών, σεβόμενοι πλήρως τις δύσκολες αυτές ώρες, έχουν μέχρι σήμερα επιδείξει αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα στον δημόσιο λόγο.

Ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών.

Οι γονείς και τα μέλη της σχολικής κοινότητας επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους για την προστασία των μαθητών ,των καθηγητών και των οικογενειών αυτών από ψευδής, συκοφαντικές και προσβλητικές αναφορές.

Με εκτίμηση

Οι γονείς».

«Είχε να αντιμετωπίσει στην τάξη της αγρίμια, όχι απλώς παιδιά»

Μιλώντας στο Mega, η εκπαιδευτικός δήλωσε: «Η κυρία Σοφία ήταν καθηγήτρια αγγλικών με πάρα πολλά πτυχία, πολλές γνώσεις και 35 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία. Αγαπούσε τους μαθητές της και οι περισσότεροι μαθητές την αγαπούσαν επίσης και προσπαθούσε να κάνει τα πάντα για τα παιδιά.

Tα τελευταία χρόνια είχε να αντιμετωπίσει στην τάξη της αγρίμια, όχι παιδιά. [..] Yφίσταντο bullying από τους μαθητές της. Την έκλειναν στην τάξη, πετούσαν πάνω της μπουκάλια από χυμούς, γάλα κακάο, από νερά, έκλειναν την πόρτα την είσοδο της τάξης με θρανία, μιμούνταν κραυγές ζώων μέσα στην τάξη κι όλα αυτά προσπαθούσε να κάνει το μάθημά της, έβαζε βαθμούς και ακολουθούσε το πρόγραμμα σπουδών.

Η κυρία Σοφία μετατράπηκε από θύμα σε θήτης. Κι αυτό γιατί κάποια παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες την παρέπεμψαν στη διευθύντρια του σχολείου και η διευθύντρια στην δευτεροβάθμια της Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι το bullying αυτό, τους το έκανε η ίδια η καθηγήτρια.

Η κυρία Σοφία αντιμετώπιζε μία κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά εμείς οι εκπαιδευτικοί. Μια κατάσταση για την οποία δεν μιλά κανείς. Κανείς δεν ψάχνει να δει τι bullying μπορεί να υφίστανται οι καθηγητές στις τάξεις τους. Όλοι μιλάνε για το “bullying” που κάνουν οι καθηγητές, επειδή βάζουν βαθμούς, ακολουθούν το πρόγραμμα και κάνουν απλά τη δουλειά τους».

Συλλυπητήρια από τον σύλλογο Διδασκόντων

«Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της καθηγήτριας Χ. Σοφίας. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή της» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.