Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, περνώντας με πειστικό τρόπο από την έδρα της Παρί με σκορ 87-104, σε ένα παιχνίδι που μετατράπηκε σε πραγματικό πάρτι τριπόντων για τους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε επιθετικά από το ξεκίνημα, βρήκε εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια και κατάφερε να διατηρήσει σταθερά τον έλεγχο του αγώνα, χτίζοντας διαφορά που δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος.

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, κυρίως μέσα από την εξαιρετική του ευστοχία πίσω από τη γραμμή των 6,75. Παρά τα αρκετά λάθη στα πρώτα λεπτά και την έντονη πίεση της Παρί πάνω στην μπάλα, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις με συνεχόμενα τρίποντα, με τον Πίτερς να ηγείται επιθετικά.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα σταδιακά σταθεροποίησε το παιχνίδι της και άρχισε να ανοίγει τη διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +9, με εντυπωσιακά ποσοστά από την περιφέρεια. Ο Πίτερς ήταν ασταμάτητος με 4/4 τρίποντα και 12 πόντους, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-33, έχοντας πετύχει τους περισσότερους πόντους του από την περιφέρεια (24).

Στη δεύτερη περίοδο η Παρί προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά τη διαφορά ακόμη και στους πέντε πόντους με τον Ρόμπινσον. Ο Ολυμπιακός όμως διατηρούσε τον έλεγχο χάρη στην επιθετική του πολυφωνία και τη συνεχιζόμενη ευστοχία από τα τρίποντα, με Φουρνιέ, Γουόρντ και ΜακΚίσικ να μπαίνουν επίσης στην εξίσωση.

Εντυπωσιακή φάση σημειώθηκε και με τον Ντόντα Χολ, που τελείωσε δυναμικά μια φάση με κάρφωμα και φάουλ, στέλνοντας ξανά τη διαφορά σε διψήφιο επίπεδο (+10). Παρά τις προσπάθειες των Γάλλων να πλησιάσουν ξανά, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό… διαγωνισμό τριπόντων, με τις δύο ομάδες να έχουν συνολικά 21 εύστοχα. Ο Ολυμπιακός πάντως κράτησε το προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 55-63, έχοντας εντυπωσιακό ποσοστό 13/19 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο.

Στην τρίτη περίοδο ο ρυθμός παρέμεινε υψηλός, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν το επιθετικό τους ρεσιτάλ από την περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός επιτέθηκε με τον Ντιλικινά που πέτυχε δύο συνεχόμενα τρίποντα, ενώ ο Ρόμπινσον απάντησε με λέι απ για το 57-68.

Οι Γάλλοι έφτασαν συνολικά τα εννέα εύστοχα τρίποντα με τον Ερέρα, όμως ο Ολυμπιακός είχε άμεσες απαντήσεις, με τον Ντόρσεϊ να συνεχίζει την εντυπωσιακή του εμφάνιση σημειώνοντας το τέταρτο προσωπικό του τρίποντο. Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο του ρυθμού, εκμεταλλεύτηκαν διαδοχικές κατοχές και ανέβασαν τη διαφορά ακόμη και στο +16, δείχνοντας επιθετική κυριαρχία. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά 71-87, έχοντας επιμέρους σκορ 16-24, με 4/8 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

Στην τελευταία περίοδο η Παρί προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και με τρίποντο μείωσε προσωρινά τη διαφορά στους δέκα πόντους (77-87), όμως ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα. Οι Γάλλοι επιχείρησαν να πλησιάσουν κυρίως μέσα από την περιφέρεια, αλλά τα συνεχόμενα άστοχα τρίποντα δεν τους επέτρεψαν να απειλήσουν ουσιαστικά.

Την ίδια στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν πολύ καλή άμυνα, με τον Ντόντα Χολ να ξεχωρίζει με ένα εντυπωσιακό μπλοκ και συνολικά σημαντική παρουσία στη ρακέτα, καλύπτοντας και το μέτριο βράδυ του Τζόουνς. Στην επίθεση ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το παιχνίδι με κάρφωμα του Χολ που έφερε την ομάδα του στους 100 πόντους και στο +18 (82-100), με τους Πειραιώτες να φεύγουν τελικά από το Παρίσι με μια εμφατική και απόλυτα δίκαιη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-33, 55-63, 71-87, 87-104