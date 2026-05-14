Ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει για τις επόμενες 10 μέρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα υπάρχει κακοκαιρία, σύμφωνα με την πρωινή πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Ο καιρός μπορεί να ξεκινάει καλά, αλλά τα απογεύματα θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες και στη συνέχεια θα βελτιώνεται ξανά.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα Πέμπτη θα ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ήπιες στις περισσότερες περιοχές, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί, εκεί κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειας. Πρώτα οι μπόρες θα ξεσπάσουν στα ηπειρωτικά και το βράδυ θα επεκταθούν προς το βόρειο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν προς τα κεντρικά τμήματα και προς το εσωτερικό του Πελοποννήσου και τις πρώτες ώρες θα εκτονωθούν προς το βόρειο, βορειοδυτικό και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αν και η θερμοκρασία έχει σημειώσει μια πτώση, παρόλα αυτά από το πρωί ξεκινάμε σε διψήφιες θερμοκρασιακές τιμές, κοντά στους 13-16 βαθμούς με εξαίρεση το εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, τη Θράκη, εκεί συναντάμε μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει με τα ανατολικά και νότια να βλέπουν θερμοκρασίες κοντά στους 27-29 βαθμούς.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Παρασκευή

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα βόρεια όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν και τη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη το Σάββατο περνάνε δύο βαρομετρικά χαμηλά από τη χώρα μας: το ένα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής που θα φέρει σκόνη και ζεστές αέριες μάζες και το άλλο θα κατευθυνθεί βόρεια και θα προκαλέσει αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες. «Θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρών» ανέφερε.

Κυριακή

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά και βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.