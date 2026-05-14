Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ριζικές αλλαγές στην αγορά καταναλωτικής πίστης φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να έρθει σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες και να ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο. Το νομοσχέδιο βάζει για πρώτη φορά ανώτατο όριο στο συνολικό ποσό που θα μπορεί να πληρώσει ένας δανειολήπτης για καταναλωτικό δάνειο ή πιστωτική κάρτα.

Η βασική παρέμβαση αφορά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ και προβλέπει ότι το συνολικό ποσό αποπληρωμής, δηλαδή κεφάλαιο μαζί με τόκους και επιβαρύνσεις δεν θα μπορεί να ξεπερνά κατά 30% έως 50% το αρχικό ποσό του δανείου.

Τα δάνεια

Με απλά λόγια ανάλογα σε πιο ποσοστό θα οριστεί ο «κόφτης»:

για δάνειο 10.000 ευρώ, το ανώτατο ποσό αποπληρωμής θα είναι από 13.000 έως 15.000 ευρώ για δάνειο 15.000 ευρώ, το τελικό ποσό δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 19.500 έως 22.500 ευρώ για δάνειο 5.100 ευρώ, το όριο θα κυμαίνεται από 6.630 έως 7.650 ευρώ

Το μέτρο θα καλύπτει:

καταναλωτικά δάνεια

πιστωτικές κάρτες

Buy Now – Pay Later προγράμματα

εμπορικές πιστώσεις

leasing με δικαίωμα εξαγοράς

επισκευαστικά δάνεια

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια στα προσωπικά δάνεια κινούνται από 11% έως και 15%, με αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να επιστρέφουν τελικά πολύ περισσότερα χρήματα από όσα δανείστηκαν.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με υπολογισμούς προσωπικών δανείων:

Δάνειο 15.000 ευρώ με διάρκεια 84 μηνών έχει σήμερα δόση περίπου 269 έως 294 ευρώ τον μήνα. Αυτό οδηγεί σε συνολική αποπληρωμή περίπου 22.596 έως 24.696 ευρώ.

Με το νέο πλαφόν στο 30%, ο δανειολήπτης θα πλήρωνε έως 19.500 ευρώ δηλαδή έως και 5.196 ευρώ λιγότερα ενώ εάν το όριο βρεθεί στο 50%, το ανώτατο ποσό θα είναι 22.500 ευρώ. Περίπου δηλαδή 2.196 ευρώ χαμηλότερα από το σημερινό υψηλό σενάριο.

Αντίστοιχα για δάνειο 5.100 ευρώ για 60 μήνες έχει σήμερα συνολικό ποσό αποπληρωμής περίπου 6.900 έως 7.380 ευρώ. Με το νέο καθεστώς και το πλαφόν στο 30% οδηγεί σε μέγιστη αποπληρωμή 6.630 ευρώ

Οι πιστωτικές κάρτες

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στις πιστωτικές κάρτες, όπου τα επιτόκια παραμένουν από τα υψηλότερα στην αγορά και οι οφειλές συχνά «σέρνονται» για χρόνια. Ενδεικτικό είναι παράδειγμα κάρτας με οφειλή 4.000 ευρώ και επιτόκιο 18%, όπου ο κάτοχος πληρώνει σταθερά 100 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με υπολογισμό αποπληρωμής η εξόφληση διαρκεί 62 μήνες, δηλαδή περισσότερο από 5 χρόνια και οι συνολικοί τόκοι φτάνουν περίπου τα 2.154 ευρώ.Έτσι ο καταναλωτής επιστρέφει συνολικά πάνω από 6.150 ευρώ για αρχικό χρέος 4.000 ευρώ

Με το νέο πλαίσιο όμως

στο πλαφόν 30%, το ανώτατο ποσό αποπληρωμής θα περιορίζεται στις 5.200 ευρώ

στο πλαφόν +50%, το ανώτατο ποσό θα φτάνει έως 6.000 ευρώ Δηλαδή ο κάτοχος της κάρτας θα μπορούσε να γλιτώσει ακόμη και πάνω από 950 ευρώ σε τόκους και επιβαρύνσεις σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Η δυνατότητα υπαναχώρησης

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης δυνατότητα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από τη σύναψη της σύμβασης, δίνοντας επιπλέον δικλείδα προστασίας στους καταναλωτές.

Ωστόσο, η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι οι αλλαγές δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν ήδη ακριβά ή «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια και κάρτες δεν θα δουν τις οφειλές τους να επανυπολογίζονται με βάση τα νέα όρια.

Στο τέλος Μαρτίου, το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα ανερχόταν σε 8,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους περίπου 94.000 δανειολήπτες έλαβαν νέα καταναλωτικά δάνεια συνολικού ύψους 385 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει «φρένο» στις υπερβολικές επιβαρύνσεις μιας αγοράς που αναπτύσσεται ξανά δυναμικά, αλλά παραμένει από τις ακριβότερες στην Ευρώπη.

Πηγή: ot.gr