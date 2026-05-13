Πίσω από το χαστούκι της Brigitte στον Emmanuel Macron, κρύβεται αυτή η ηθοποιός – Τα μηνύματα που τον καίνε

Μια νέα εκδοχή έρχεται τώρα να προστεθεί γύρω από το viral περιστατικό με τη Brigitte Macron και τον Emmanuel Macron στο Βιετνάμ. Μιλάμε, φυσικά, για εκείνη τη στιγμή που έκανε τον γύρο του κόσμου και πυροδότησε αμέτρητα σχόλια, memes και θεωρίες για τη σχέση του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας.
Ήταν στις 25 Μαΐου του 2025, όταν ο Emmanuel Macron και η σύζυγός του έφτασαν στο Ανόι, στο πλαίσιο της ασιατικής περιοδείας του Γάλλου προέδρου. Κατά την αποβίβασή τους από το αεροπλάνο, οι κάμερες κατέγραψαν μια (το λιγότερο) αμήχανη σκηνή: η Brigitte Macron φαίνεται να κάνει μια απότομη κίνηση προς το πρόσωπο του συζύγου της, με πολλούς να μιλούν αμέσως για «χαστούκι».
Ο Macron έδειξε ξαφνιασμένος για λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο προσπάθησε γρήγορα να ανακτήσει την ψυχραιμία του, χαιρετώντας τις κάμερες σαν να μη συνέβη τίποτα. Λίγο αργότερα γύρισε προς τη σύζυγό του και της άπλωσε το χέρι για να κατέβουν μαζί τη σκάλα του αεροσκάφους, όμως εκείνη προτίμησε να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα.
Το βίντεο έγινε αμέσως viral διεθνώς, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σχέση τους και τη δυναμική του ζευγαριού. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος επιχείρησε αργότερα να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας: «Η σύζυγός μου κι εγώ απλώς αστειευόμασταν, όπως κάνουμε συχνά».