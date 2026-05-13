Πίσω από το χαστούκι της Brigitte στον Emmanuel Macron, κρύβεται αυτή η ηθοποιός – Τα μηνύματα που τον καίνε

Ανάλογη ήταν και η γραμμή ανθρώπων από το περιβάλλον τους. Στενός συνεργάτης του ζευγαριού χαρακτήρισε το συμβάν «μια συνηθισμένη πλάκα μεταξύ του ζευγαριού, μια χαλαρή στιγμή πριν από την έναρξη της περιοδείας».

Ωστόσο, μήνες αργότερα, ο πολιτικός συντάκτης του Paris Match, Florian Tardif, έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο δημοσιογράφος, που υπογράφει και το βιβλίο Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι για τους Macron, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο RTL ότι πίσω από την ένταση βρισκόταν η ηθοποιός Golshifteh Farahani. Είναι γνωστή στο διεθνές κοινό για την ταινία Paterson, όπου υποδύεται τη σύντροφο του Adam Driver, την τριλογία Extraction, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στον Chris Hemsworth και τον Idris Elba αλλά και για το θρίλλερ Body of Lies όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Leonardo DiCaprio.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο Emmanuel Macron φέρεται να διατηρούσε εδώ και μήνες μια «πλατωνική σχέση» με την Ιρανή ηθοποιό. «Αυτό μου έχουν πει επανειλημμένα άτομα του στενού τους περιβάλλοντος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τον ίδιο, το πρόβλημα ξεκίνησε όταν κάποια από τα μηνύματα που αντάλλασσαν οι δυο τους «πήγαν αρκετά μακριά». Ανάμεσά τους, όπως είπε, υπήρχε και SMS στο οποίο ο Macron έγραφε: «Σε βρίσκω πολύ όμορφη».

Ο Tardif ισχυρίζεται πως η Brigitte Macron είδε το συγκεκριμένο μήνυμα και ακολούθησε ένας «αρκετά σοβαρός» καβγάς μέσα στο αεροπλάνο λίγο πριν από την αποβίβαση στο Βιετνάμ. Όπως είπε, η ένταση αυτή «οδήγησε σε εντάσεις εντός του ζευγαριού, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να δημοσιοποιηθεί».

Η πλευρά της Brigitte Macron, πάντως, διέψευσε κατηγορηματικά μέσω της Le Parisien ότι το περιστατικό συνδεόταν με τη Golshifteh Farahani, ξεκαθαρίζοντας επίσης ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας «δεν θα έψαχνε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της».

Παρά τις διαψεύσεις, ο Florian Tardif επιμένει στους ισχυρισμούς του, υποστηρίζοντας ότι προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα πριν δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες. «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποια είναι η Golshifteh Farahani

Γεννημένη στις 10 Ιουλίου 1983 στην Τεχεράνη, η Farahani έδειξε από μικρή το πάθος της για τις τέχνες, φοιτώντας σε μουσικό σχολείο. Στα 14 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Έγινε ευρύτερα γνωστή όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία About Elly, η οποία απέσπασε Χρυσή Άρκτο και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Tribeca. Το 2009 συμμετείχε στη χολιγουντιανή παραγωγή Body of Lies μαζί με τον Leonardo DiCaprio. Ο ρόλος αυτός θα της κόστιζε την επιστροφή στην πατρίδα της, αφού το καθεστώς του Ιράν έκρινε την ταινία ως αμερικανική προπαγάνδα.

Έκτοτε, μετακόμισε μόνιμα στο Παρίσι. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες της Ευρώπης, της Αμερικής, του Αφγχανιστάν και του Ιράν: Abbas Kiarostami, Roland Joffé, Huner Saleem, Marjane Satrapi, Jim Jarmusch, Neil Burger και Julia Ducournau, μεταξύ πολλών άλλων. Με τον Jim Jarmusch συνεργάστηκαν στην ταινία Paterson, η οποία έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Την επόμενη χρονιά, συμμετείχε και στους Πειρατές της Καραϊβικής το 2017. Μεγάλη επιτυχία ήταν και η ταινία Η Πέτρα της Υπομονής, υποδυόμενη μια Αφγανή παντρεμένη με έναν παραπληγικό ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο φροντίζει αλλά δεν αγαπά.

Πέραν από την υποκριτική, η Farahani έχει ασχοληθεί με τη μουσική, ενώ νεότερη ήταν τραγουδίστρια σε underground rock συγκρότημα με έδρα την Τεχεράνη. Το 2022 τραγούδησε μαζί με τους Coldplay το ιρανικό κομμάτι Baraye σε συναυλία στο Μπουένος Άιρες. Είναι ένα έντονα πολιτικό τραγούδι, το οποίο έχει γίνει ύμνος κατά τις διαδηλώσεις εναντίον του ιρανικού καθεστώτος.

Στα προσωπικά της, παντρεύτηκε το 2003 με τον Ιρανό Amin Mahdavi, όμως ο γάμος τους δεν κράτησε για πολύ. Αργότερα, διατηρούσε δεσμό με τον Louis Garrel, με τον οποίο είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία Two Friends. Λίγο αργότερα εξέπληξε το γαλλικό κοινό όταν αποκάλυψε ότι είχε παντρευτεί μυστικά έναν άνδρα από την Αυστραλία. Το 2018 αποκάλυψε ότι ήταν σε σχέση με «έναν Γερμανό χίπη», τον οποίο γνώρισε στην έρημο της Νεβάδα στο φεστιβάλ του Burning Man.

Εγκατέλειψε τη Γαλλία το 2017 και πλέον μοιράζεται τον χρόνο της μεταξύ Ίμπιζα και Πόρτο. Τον Οκτώβριο αναμένεται να κυκλοφορήσει η νέα της ταινία Matchbox, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο John Cena και η Jessica Biel.