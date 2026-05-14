Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους μετά από περίπου δύο ώρες συνομιλιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η Ταϊβάν, το εμπόριο και άλλες διαφορές στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και ο Λευκός Οίκος δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά το πέρας της. Αντίθετα, το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων «Xinhua» έδωσε πληροφορίες για το τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με αυτό, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι, αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι ΗΠΑ και η Κίνα διατρέχουν τον κίνδυνο «συγκρούσεων και ακόμη και πολεμικών συγκρούσεων, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο το σύνολο των σχέσεων».

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες εναρκτήριες ομιλίες στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού. Εκεί ο Τραμπ ήταν γεμάτος επαίνους για τον Σι, λέγοντας «είστε ένας σπουδαίος ηγέτης» και ότι «είναι τιμή μου να είμαι φίλος σας».

Από την πλευρά του ο Σι ήταν πιο επιφυλακτικός την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα θα μπορούσαν να αποφύγουν τη σύγκρουση. Μάλιστα, ανέφερε ότι η ιστορία και ο κόσμος αναρωτιούνται «αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν την «παγίδα του Θουκυδίδη» και να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Τι είναι η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Ο ηγέτης της Κίνας χρησιμοποίησε μια έκφραση που έχει συνδεθεί με έναν αμερικανό πολιτικό επιστήμονα. Ο Γκρέιαμ Τ. Αλισον στο βιβλίο του Destined for War το 2017 κατέγραφε το αναπόφευκτο μιας σινοαμερικανικής σύγκρουσης χρησιμοποιώντας την ανάγνωση των αιτίων του Πελοποννησιακού Πολέμου.

Εκτοτε, η διάσημη φράση του για την «παγίδα του Θουκυδίδη», τον υποτιθέμενα αναπότρεπτο φαύλο κύκλο καχυποψίας και εντάσεων που οδηγεί σε σύγκρουση μια ανερχόμενη με μια καθιερωμένη δύναμη, έχει καταστεί αντικείμενο ατέρμονων διενέξεων στους κύκλους διεθνολόγων και αμυντικών αναλυτών.

Μήνυμα Σι για άνοιγμα της Κίνας

Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, οι Αμερικανοί επιχειρηματίες δήλωσαν ότι αποδίδουν μεγάλη σημασία στην κινεζική αγορά και ελπίζουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στη χώρα και να ενισχύσουν τη συνεργασία.

Ο Σι ανέφερε ότι οι αμερικανικές εταιρείες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μεταρρύθμισης και ανοίγματος της Κίνας και ότι και οι δύο πλευρές έχουν επωφεληθεί από αυτό.

«Η Κίνα χαιρετίζει την ενίσχυση της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πιστεύει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν ευρύτερες προοπτικές στην Κίνα».

«Οι πόρτες της Κίνας προς τον έξω κόσμο θα ανοίγουν όλο και περισσότερο… Οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν ακόμη πιο ευοίωνες προοπτικές στην Κίνα», ανέφερε ο Σι, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας, κατά τη διάρκεια της αμερικανο-κινεζικής συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Πεκίνο.