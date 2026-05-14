Μπορεί ο ΒΗΜΑτοδότης να έχει προαναγγείλει προ καιρού περιοδεία Γεραπετρίτη στις χώρες του Κόλπου αλλά τελικά πρόλαβε ο Κόλπος και έρχεται στην Αθήνα.

Πριν από λίγες μέρες, επισκέφθηκε τη χώρα μας ο Σεΐχης του Κατάρ, ο οποίος και συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα είναι η σειρά του υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας να περάσει το κατώφλι του νεοκλασικού της Βασιλίσσης Σοφίας.

Στην ατζέντα Γεραπετρίτη θα βρεθούν λίγο-πολύ τα γνωστά, δηλαδή διμερείς σχέσεις, περιφερειακές εξελίξεις, επενδύσεις, ο πόλεμος στο Ιράν και η Γάζα. Το ζουμί, όμως, είναι ότι η Ελλάδα επιχειρεί πλέον συστηματικά να κεφαλαιοποιήσει την αμυντική συνδρομή που παρέχει τους τελευταίους μήνες στις χώρες του Κόλπου και δη στη Σαουδική Αραβία, όπου και ενεργοποιήθηκαν, δις μάλιστα, οι ελληνικοί Patriot για την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων και drones.

Κρατήστε, λοιπόν, επισημαίνει ο ΒΗΜΑτοδότης, τις ευχαριστίες που θα ακούσετε σήμερα δημοσίως από τον πρίγκιπα Faisal bin Farhan Al Saud, με την Αθήνα όμως να θέλει και… χειροπιαστές εξελίξεις. Και δεν εννοούμε κάτι άλλο εκτός από νέες επενδύσεις, με τους Σαουδάραβες να ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως για τους τομείς της ενέργειας, της τεχνολογίας και του real estate. Από εκεί και πέρα, τα πιο ενδιαφέροντα θα ειπωθούν, ως συνήθως, πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Εγώ απλώς να σας θυμίσω, αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, ότι σύμφωνα με δημοσίευμα μεγάλου ειδησεογραφικού δικτύου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Σαουδική Αραβία ήταν αυτή που… έβαλε χέρι στον Τραμπ για να σταματήσει την επιχείρηση «Ειρήνη», που στόχευε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τι θέλουν και τι φοβούνται οι Σαουδάραβες; Θέλουν από τις ΗΠΑ να τελειώσουν τη δουλειά στο Ιράν και κυρίως δε θέλουν να μείνουν μόνοι τους εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση απόσυρσης των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Τι θέλει η Ελλάδα; Προφανώς να τελειώσει ο πόλεμος… χθες, όπως και να ανοίξουν άμεσα τα Στενά.