Η έντονη χθεσινή δραστηριότητα του ΠαΣοΚ αποκάλυψε μεταξύ άλλων και ένα μέρος της τακτικής του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έδειξε επίσης πως η Χαριλάου Τρικούπη μπορεί και κινείται σε πολλά μέτωπα. Ωστόσο, απέδειξε πως ακόμη υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούν αρρυθμίες, οι οποίες επισκιάζουν τις δράσεις που γίνονται και θολώνουν το μήνυμα του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε διαδοχικές συσκέψεις με τους συνεργάτες του στο γραφείο του στη Βουλή. Αντιπαρατέθηκε με τον υπουργό οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Την ίδια ώρα ευρωβουλευτές του ΠαΣοΚ λειτούργησαν συντεταγμένα και πήραν πρωτοβουλία που αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών, καταθέτοντας ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενώ και οι Παναγιώτης Δουδωνής, Ευαγγελία Λιακούλη και Δημήτρης Μπιάνγκης κατέθεσαν αίτημα για κλήτευση του Κωνσταντίνου Τζαβέλλα στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας στη Βουλή.

Τα «βαμμένα μαλλιά» του Αλέξη Τσίπρα

Όλες αυτές οι κινήσεις όμως, σημειώθηκαν στον απόηχο των αντιδράσεων, από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, που έφερε η αναφορά της Βάσιας Αναστάσιου στα «βαμμένα μαλλιά» του Αλέξη Τσίπρα. Η δήλωση αυτή απασχόλησε και τα πηγαδάκια των βουλευτών του ΠαΣοΚ πριν τη χτεσινή συνεδρίαση. Πολλοί από αυτούς μάλιστα δεν αναγνώρισαν ούτε ένα ελαφρυντικό στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς «έχει υποπέσει και στο παρελθόν σε ανάλογο σφάλμα» όπως ανέφεραν. Ενώ κάποιοι άλλοι στάθηκαν στο γεγονός πως της έγινε και επίπληξη, αλλά και συστάσεις για αυτοσυγκράτηση και προσπέρασαν την αναφορά στο θέμα. Η ίδια ωστόσο με ανάρτηση της στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook προσπάθησε να επανορθώσει, ενώ το βράδυ ακύρωσε και τηλεοπτική της εμφάνιση, δείχνοντας πως κατάλαβε το λάθος της.

Εξωστρέφεια και υψηλοί αντικυβερνητικοί τόνοι

Στο πλαίσιο αυτό ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχε με συνεργάτες του ζήτησε εξωστρέφεια και υψηλούς τόνους προς την κυβερνητική πολιτική. Ειδικά στα θέματα της οικονομίας και του κράτους Δικαίου.

Άλλωστε το είχε κάνει λίγη ώρα νωρίτερα και ο ίδιος όταν διασταύρωσε τα ξίφη του με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, σκιαγραφώντας από το βήμα της Βουλής μια Ελλάδα που πλήρωσε ακριβά τις αποτυχίες δύο κυβερνήσεων — της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει «κάτι που εκεί που εφαρμόστηκε, βελτίωσε τη ζωή του λαού, όπως η μείωση τους ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ή όπως τα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών ή όπως η φορολόγηση των κερδών των τραπεζών που έκαναν πολλά κράτη της Ευρώπης και εσείς αρνείστε».

Ενώ η αναφορά του στα μερίσματα των τραπεζών είναι τροχιοδεικτική της διάθεσης του να βάλει στο κάδρο των ευθυνών, αλλά και της αποτυχημένης διαχείρισης των προβλημάτων της χώρας δύο πρόσωπα. Τους δύο πρωθυπουργούς που κυβέρνησαν μετά την κρίση και είναι οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. «Όταν έχουν 4,6 δισ. κέρδη και μοιράζουν μερίσματα 2,6 δισ., με συντελεστή 5% με δική σας ευθύνη, κύριε Πιερρακάκη. 5%, από τους χαμηλότερους της Ευρώπης. Όταν επί ΠΑΣΟΚ ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10% και εσείς τον κάνετε ακόμη πιο μικρό, στο 5%, σε μια μεταμνημονιακή χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη στον υπουργό Οικονομικών που δείχνει από τη μία πως ο αγώνας του ΠαΣοΚ απέναντι στην κυβέρνηση και τις πολιτικές που εφαρμόζει θα είναι σκληρός και σε μεγάλο βαθμό μονομέτωπος. Ωστόσο, θα επιχειρείται αναφορά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, και στο αποτέλεσμα της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, που όπως υποστηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη «ήταν αποτυχημένη και διχαστική».

Οι παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών του ΠαΣοΚ

Στο μεταξύ, οι ευρωβουλευτές του κόμματος δείχνουν πως έχουν βρει κοινό βηματισμό και έκαναν μέσα σε μία εβδομάδα την τρίτη τους συλλογική παρέμβαση.

Πρώτα ζήτησαν την επιβολή κυρώσεων σε μέλη της τουρκικής κυβέρνησης, στην περίπτωση που ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο η Τουρκία θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου.

Στη συνέχεια και με αφορμή την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Επιπλέον χθες, οι Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει αν το σκάνδαλο των υποκλοπών και το λογισμικό Predator επηρέασαν και Ευρωπαίους αξιωματούχους μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς και κρατικούς παράγοντες.