Δικαστής των ΗΠΑ έδωσε εντολή χθες Τετάρτη να υπάρξει αναστολή των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί πέρυσι από την Ουάσιγκτον στην ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Στην κ. Αλμπανέζε επιβάλλονται κυρώσεις από τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από σφοδρές επικρίσεις της για την πολιτική της κυβέρνησης των ΗΠΑ όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει κατηγορήσει την Ιταλίδα Νομικό και επίτροπο του ΟΗΕ για τη Γάζα πως είχε εισηγηθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αναφορά Αλμπανέζε στη Γενοκοτονία στη Γάζα

Η κυρία Αλμπανέζε έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για τη διάπραξη «γενοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον πόλεμο που εξαπέλυσε σε αντίποινα για την επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας τη 7η Οκτωβρίου 2023.

Προσωρινή αναστολή των κυρώσεων

Με ετυμηγορία του που δημοσιοποιήθηκε χθες, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Λίον διέταξε την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων.

«Η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης είναι πάντα προς το δημόσιο συμφέρον», εξήγησε ο δικαστής Λίον.

Εμπόδια στην αποστολή της εκτιμά η Αλμπανέζε

Η κ. Αλμπανέζε, που εκτιμά ότι οι αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της ήταν «υπολογισμένες» και σκοπό είχαν να την εμποδίσουν στην εκτέλεση «της αποστολής της», χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση.

«Μαζί είμαστε ένα», ανέφερε μέσω X, ευχαριστώντας «όλους όσοι προσέφεραν βοήθεια μέχρι τώρα».

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far. Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

Η Ιταλίδα Νομικός, 49 ετών, έχει καταγγείλει επανειλημμένα πως δέχεται «απειλές».