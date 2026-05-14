Οι καυγάδες των ενοίκων της δεξιάς πολυκατοικίας είναι συνεχείς. Η σύγκρουση ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και την Αφροδίτη Λατινοπούλου μετρά περίπου δύο χρόνια και έχει πλέον προσωπικά χαρακτηριστικά φτάνοντας ακόμη και στις δικαστικές αίθουσες.

Κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων

Πέρα από τις προσωπικές διαφορές ένας βασικός λόγος είναι ότι τα δύο κόμματα απευθύνονται στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων και ο ανταγωνισμός είναι ιδιαιτέρως σκληρός. Χρησιμοποιούν συχνά παρόμοια επιχειρηματολογία, με αντισυστηματικά χαρακτηριστικά με επίκεντρο τη μεταναστευτική πολιτική και τα εθνικά.

Δημόσιες δηλώσεις, τηλεοπτικές αναφορές και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα οδήγησαν σε αλληλοκατηγορίες περί συκοφαντίας, πολιτικής υπονόμευσης και προσωπικών επιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκαν και μηνύσεις, με την υπόθεση να οδηγείται μέχρι τη Βουλή λόγω της βουλευτικής ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

Η μήνυση της «Φωνή Λογικής» στον Βελόπουλο

Αφορμή αποτέλεσε μήνυση πολιτευτή της «Φωνής Λογικής» Χρήστου Κωστάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον Κυριάκο Βελόπουλο για εξύβριση και δημόσια, κατ’ εξακολούθηση συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας είχε εισηγηθεί ομόφωνα την άρση της ασυλίας του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ενώ σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να προστατευθεί πίσω από την ασυλία του.

Αλλαγή στάσης από την «Ελληνική Λύση»

Ωστόσο η Ελληνική Λύση άλλαξε στάση, λέγοντας «όχι» στο εισαγγελικό αίτημα, ενώ κάλεσε και όλες τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Ομάδες να καταψηφίσουν.

Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας είχε μπαράζ επαφών με όλα τα κόμματα, τόσο με τη συμπολίτευση όσο και με άπασα την αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η επιτροπή «εκ παραδρομής» δεν έλαβε γνώση όλων των κρίσιμων στοιχείων και ειδικότερα το γεγονός ότι ο μηνυτής του Κυριάκου Βελόπουλου «συκοφαντεί» κατά συρροή το κόμμα, αποκαλώντας τα στελέχη του, μεταξύ άλλων, «παιδοβιαστές». Μάλιστα ο Κώστας Χήτας έδωσε στα κόμματα και σχετικό υλικό με αναρτήσεις του πολιτευτή.

Ο ίδιος ζήτησε και χθες από βήματος Ολομέλειας από τα κόμματα να καταψηφίσουν την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, μιλώντας για πολιτική στοχοποίηση του κόμματος και του αρχηγού του.

Εμμεση στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία

«Η παράταξή μας και αν έχει υποφέρει από τέτοιου είδους χυδαιότητες… Παρουσιάζονται οψιγενώς νέα στοιχεία. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ καλεί το Σώμα, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κρίση της επιτροπής Δεοντολογίας, να λάβει υπόψη τα νέα στοιχεία και να ψηφίσει κατά συνείδηση», ανέφερε τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, εξηγώντας τη στάση της κεντροδεξιάς παράταξης.

Τελικώς, και παρά τις σχετικές πιέσεις της Ελληνικής Λύσης, η βουλευτική ασυλία του Κυριάκου Βελόπουλου ήρθη, καθώς υπερψήφισαν 97 βουλευτές, ενώ 79 βουλευτές καταψήφισαν. 18 βουλευτές δήλωσαν «παρών». Συνολικώς 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα συμμετείχαν στην ψηφοφορία.