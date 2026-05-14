Μια ανώνυμη καταγγελία στάθηκε αφορμή για να βγουν από την άθλια καθημερινότητά τους έξι ανήλικοι, ηλικίας από 3 έως 11 ετών στο Περιστέρι.

Η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα δώμα μόλις 27 τ.μ. ανάμεσα σε σκουπίδια και ακαθαρσίες. Οι γονείς, 37 και 33 ετών, συνελήφθησαν αμέσως με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η κατάσταση της υγείας των παιδιών

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για προληπτικές εξετάσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προέβη σε μια σκληρή περιγραφή της κατάστασής τους. Όπως είπε τα παιδιά φέρουν ξεκάθαρα σημάδια κακής διατροφής, όχι όμως και κακοποίησης, με την υγιεινή και φροντίδα τους να είναι ανύπαρκτες.

Η αυτοψία

Η αυτοψία στον χώρο αποκάλυψε μια υγειονομική «βόμβα», με τις ακαθαρσίες να κατακλύζουν το μικρό δώμα. Παρά το γεγονός ότι γείτονας υποστήριξε πως η διαμονή ήταν προσωρινή μέχρι να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι, υπάρχουν αναφορές για ανάλογες καταγγελίες και στο παρελθόν.

«Πρέπει να βρεθεί κατάλληλη δομή», τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επισημαίνοντας ότι η παραμονή των παιδιών σε ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν αδύνατη.

Παρόλα αυτά, από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να φύγουν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.