Μια νέα μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τις ιατρικές ικανότητες των προγόνων μας, αποκαλύπτοντας ότι οι Νεάντερταλ πραγματοποιούσαν σύνθετες οδοντιατρικές επεμβάσεις δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ένας τραπεζίτης που βρέθηκε σε σπήλαιο της Σιβηρίας φέρει ίχνη σκόπιμου «τροχίσματος» με λίθινα εργαλεία για τον καθαρισμό μιας επώδυνης τερηδόνας.

Η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει ότι οι Νεάντερταλ δεν ήταν «πρωτόγονοι», αλλά διέθεταν την ενσυναίσθηση, την τεχνική γνώση και την ψυχική δύναμη να εκτελούν παρεμβατικές ιατρικές πράξεις χωρίς αναισθησία, τοποθετώντας τις απαρχές της οδοντιατρικής φροντίδας στο βαθύ παρελθόν της εξέλιξης.

Η ανακάλυψη

Ερευνητές ανακάλυψαν τον κάτω τραπεζίτη ενός ενήλικα Νεάντερταλ στο σπήλαιο Chagyrskaya στη σημερινή Ρωσία, στα βουνά Αλτάι της νοτιοδυτικής Σιβηρίας. Πρόκειται για μια τοποθεσία όπου πληθυσμοί αυτών των πρώιμων ανθρώπων έζησαν πριν από περίπου 49.000 έως 70.000 χρόνια.

Το δόντι, που ονομάστηκε Chagyrskaya 64, ξεχώρισε ανάμεσα σε δεκάδες άλλα που βρέθηκαν στο σπήλαιο, επειδή η μύλη του (το ορατό τμήμα) παρουσίαζε μια βαθιά, ακανόνιστη οπή που έφτανε μέχρι τον πολφικό θάλαμο, την εσωτερική κοιλότητα που περιέχει νεύρα και αιμοφόρα αγγεία. Το κενό έμοιαζε με μια επώδυνη κουφάλα που κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της μασητικής επιφάνειας του δοντιού.

Ίχνη οδοντιατρικής παρέμβασης

Οι επιστήμονες εντόπισαν γρατζουνιές στο δόντι γύρω από την οπή, υποδηλώνοντας χειρισμό με κάποιο εργαλείο. Λεπτά, αιχμηρά λίθινα εργαλεία που ανασκάφηκαν στο ίδιο σπήλαιο παρείχαν πιθανές ενδείξεις για το τι προκάλεσε αυτά τα σημάδια αναφέρει το CNN.

Πολλαπλές σαρώσεις του δοντιού, καθώς και πειράματα με εργαλεία σε σύγχρονα ανθρώπινα δόντια, υποδεικνύουν ότι κάποιος είχε ουσιαστικά «τροχίσει» την κοιλότητα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την παλαιότερη γνωστή περίπτωση οδοντιατρικής παρέμβασης στην ανθρώπινη εξελικτική ιστορία, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό PLOS One.

Τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει ότι οι Νεάντερταλ μπορούσαν να αναγνωρίσουν μια μόλυνση και να επιλέξουν τα σωστά εργαλεία και τεχνικές για να ανακουφίσουν τον πόνο – καθώς και να αντέξουν μια επίπονη διαδικασία. Τα πρότυπα φθοράς στο δόντι δείχνουν επίσης ότι το άτομο συνέχισε να χρησιμοποιεί το δόντι του και μετά την επέμβαση.

Μια νέα ματιά στο μυαλό των Νεάντερταλ

«Αυτό που με εξέπληξε ήταν το πόσο διαισθητικά ο κάτοχος αυτού του δοντιού κατάλαβε ακριβώς από πού προερχόταν ο πόνος και συνειδητοποίησε ότι η πηγή του μπορούσε να αφαιρεθεί», δήλωσε η Alisa Zubova, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Δεν έχουμε συναντήσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, ούτε ανάμεσα σε Νεάντερταλ, ούτε ανάμεσα σε σύγχρονους ανθρώπους πολύ μεταγενέστερων περιόδων».

Τα ευρήματα προστίθενται σε έναν αυξανόμενο όγκο αποδείξεων ότι οι Νεάντερταλ -οι στενότεροι εξαφανισμένοι συγγενείς μας- ήταν γνωστικά και ψυχολογικά πιο παρόμοιοι με τους σύγχρονους ανθρώπους από ό,τι πίστευαν οι παλιότεροι, καταρρίπτοντας το στερεότυπο του απλοϊκού, βάναυσου ανθρώπου των σπηλαίων.

Πειραματική επιβεβαίωση

Για να επαληθεύσουν τη θεωρία τους, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τρεις σύγχρονους ανθρώπινους τραπεζίτες και αναπαρήγαγαν τα εργαλεία από ίασπη που βρέθηκαν στο σπήλαιο. Η ερευνήτρια Lydia Zotkina κατάφερε να αναπαράγει τα σημάδια στο δόντι του Νεάντερταλ, αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος του κατεστραμμένου ιστού με χειροκίνητο «τροχισμό» σε λιγότερο από μία ώρα.

«Στην πραγματική ζωή, το δόντι ήταν στο στόμα και η φλεγμονή και το πρήξιμο θα είχαν δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες», δήλωσε η συν-συγγραφέας Ksenia Kolobova. «Ωστόσο, ένας Νεάντερταλ πριν από 59.000 χρόνια πέτυχε το ίδιο αποτέλεσμα με ένα πέτρινο εργαλείο και χωρίς αναισθησία».

Κλινική συνείδηση και κοινωνικοί δεσμοί

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η επέμβαση έγινε πιθανώς από ένα άλλο μέλος της ομάδας, ίσως κάποιον εξειδικευμένο στην κατασκευή εργαλείων. «Το στόμα είναι ένας δύσκολος χώρος εργασίας. Χρειάζεται επιδεξιότητα, υπομονή και έναν βοηθό που να κρατά το κεφάλι ακίνητο», σημείωσε η Kolobova. «Πιστεύω ότι αυτό συνέβη μέσα σε έναν στενό κοινωνικό δεσμό, πιθανώς μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας».

Ο Dr. Gregorio Oxilia, ειδικός στην ανθρώπινη ανατομία, σχολίασε ότι η μέθοδος αυτή φαίνεται τεχνικά πολύ πιο εξελιγμένη από απλές τεχνικές ξυσίματος που είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα.

Η ανακάλυψη του Chagyrskaya 64 μεταθέτει δεκάδες χιλιάδες χρόνια πίσω την αρχαιότερη ένδειξη παρεμβατικής οδοντιατρικής φροντίδας, επαναπροσδιορίζοντας θεμελιωδώς την κατανόησή μας για την εξέλιξη της ανθρώπινης υγειονομικής περίθαλψης.