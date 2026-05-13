Νέο «χαστούκι» δέχεται ο τομέας των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς, μετά την πρόσφατη αποχώρηση της βάσης της Ryanair, ακόμη ένας διεθνής παίκτης, η FedEx, υποβαθμίζει την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία ετοιμάζεται να κλείσει το γραφείο που διατηρεί στο κτήριο του τελωνείου του αεροδρομίου «Μακεδονία», στις 31 Μαΐου, μεταφέροντας το σύνολο των εκτελωνιστικών διαδικασιών στο «Ελ. Βενιζέλος».

«Καμπανάκι» από τους εκτελωνιστές: Ανεργία και ακρίβεια

Η είδηση, η οποία γνωστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελωνιστών, Γιώργος Κοσμίδης, προειδοποίησε για μια σειρά αρνητικών αλυσιδωτών αντιδράσεων:

Απώλεια θέσεων εργασίας: Ήδη οι έξι υπάλληλοι του γραφείου έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της συνεργασίας τους.

Πλήγμα στον κλάδο: Περισσότεροι από 550 εκτελωνιστές στη Θεσσαλονίκη βλέπουν το εισόδημά τους να απειλείται.

Αύξηση κόστους: Η μεταφορά των διαδικασιών στην Αθήνα εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων.

Υποβάθμιση υπηρεσιών: Η συγκέντρωση του όγκου εργασίας στην πρωτεύουσα αναμένεται να επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις προς τη Βόρεια Ελλάδα.

Το σχέδιο της FedEx και η επόμενη μέρα

Παρά το κλείσιμο του γραφείου στο αεροδρόμιο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η FedEx θα διατηρήσει το hub στην περιοχή της Πυλαίας, το οποίο θα υποδέχεται εμπορεύματα από την Αθήνα. Η καθημερινή πτήση προς τη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει, ωστόσο τα δέματα θα φτάνουν στην πόλη, έχοντας πλέον εκτελωνιστεί στην Αθήνα.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της εταιρείας για μείωση λειτουργικών εξόδων, ειδικά μετά τη δημιουργία της νέας ιδιόκτητης αποθήκης της στο Μαρκόπουλο.

Κίνδυνος για «αθηναϊκό μονοπώλιο»

Επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν την ανησυχία ότι η Θεσσαλονίκη χάνει σταδιακά την ανταγωνιστικότητά της ως διαμετακομιστικό κέντρο. «Βλέπουμε να δημιουργείται ένα μονοπώλιο στην Αθήνα», σημειώνουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ίσως ανοίξει τον δρόμο για την ενίσχυση άλλων ανταγωνιστών στην περιοχή, όπως η DHL, ενώ η FedEx αναμένεται να προσφέρει «δελεαστικά πακέτα» στους βορειοελλαδίτες επιχειρηματίες για να αποδεχθούν το νέο καθεστώς εκτελωνισμού.