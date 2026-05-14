Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, η οποία έχασε τη ζωή της από υπερβολική δόση κοκαΐνης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, η δημοσιοποίηση των τελευταίων συνομιλιών της κοπέλας με τη μητέρα της φαίνεται να καταρρίπτει το αφήγημα των τριών προφυλακισμένων.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονταν πως η 19χρονη βρισκόταν σε ρήξη με το οικογενειακό της περιβάλλον λόγω καταπίεσης. Ωστόσο, τα μηνύματα αποκαλύπτουν μια σχέση βαθιάς αγάπης. Σε έναν από τους τελευταίους διαλόγους τους, η μητέρα της τής αφιερώνει ένα τραγούδι, με τη Μυρτώ να ανταποκρίνεται με τρυφερότητα.

«Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα» της λέει η μητέρα της. Η Μυρτώ απάντησε: «Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα» και η μητέρα της συνέχισε: «Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Τι λέει η θεία της Μυρτώς

Την ίδια στιγμή, η θεία της αδικοχαμένης κοπέλας εγείρει σοβαρά ερωτήματα, αμφισβητώντας την εγκυρότητα των στοιχείων που παρουσίασαν οι δράστες, καθώς είχαν στην κατοχή τους το κινητό της 19χρονης. «Ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχε στα χέρια της το κινητό της. Πού ξέρω εγώ ότι αυτός δεν έγραφε τα μηνύματα, ότι δεν έφτιαξαν την ιστορία. Δεν θα πουν ποτέ την αλήθεια» λέει.

Παράλληλα, τονίζει πως η εγκατάλειψη της Μυρτώς από τους τρεις άνδρες αποδεικνύει την απουσία κάθε ίχνους ενδιαφέροντος για τη ζωή της.



</di