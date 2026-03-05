Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του philenews σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα καταφύγια που υπάρχουν στην Κύπρο, μετά και την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου.

Η Διοικήτρια της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, ανέφερε ότι παγκύπρια υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια στη διάθεση των πολιτών, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάλυψη περίπου 40% – 45% του πληθυσμού.

Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τα καταφύγια, που αποτελούν χώρο προφύλαξης των πολιτών σε περίπτωσης γενικευμένης κρίσης, είναι επαρκή σε θέμα υποδομών, χωρητικότητας και στατικότητας.

Σκουπίδια και ακαθαρσίες

Το philenews, μέσω της εφαρμογής «SafeCY», επισκέφθηκε καταφύγια σε διάφορες περιοχές της Λευκωσίας ούτως ώστε να εξακριβώσει κατά πόσο διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να φιλοξενηθεί ο άμαχος πληθυσμός του νησιού.

Τα περισσότερα καταφύγια είναι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, όπου βρίσκονται σταθμευμένα οχήματα ενοίκων διαμερισμάτων ή υπαλλήλων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόλο που στον χάρτη της εφαρμογής αναγράφονταν συγκεκριμένα καταφύγια εντούτοις κάποια δεν εντοπίστηκαν, είτε επειδή δεν υπάρχουν, είτε επειδή δεν υπάρχει η σχετική ταμπέλα που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο κτίριο ως καταφύγιο.

Παράλληλα ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνται ως αποθήκες καταστημάτων, ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι χώροι του καταφυγίου είναι γεμάτοι με ακαθαρσίες και σκουπίδια.

Η εφαρμογή «SafeCY», ναι μεν σου δίνει τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε εσένα καταφυγίου, ωστόσο, για να πας μέχρι εκεί, πρέπει να χρησιμοποιήσεις διαφορετική εφαρμογή, όπως για παράδειγμα το google maps.

Τα κίνητρα για επιπλέον συντελεστή δόμησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, επεσήμανε ότι σε συνεννόηση με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και κατόπιν διαβούλευσης, με παροχή κινήτρων για επιπλέον συντελεστή δόμησης, θα μπορούν να διατεθούν επιπλέον υπόγειοι χώροι για καταφύγια από ιδιώτες.

Να σημειωθεί ότι η καταλληλότητα των καταφυγίων κρίνεται μετά από επιτήρηση της Πολιτικής Άμυνας, ούτως ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση πως οι χώροι βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση.

Ωστόσο, είναι στην αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη που διαθέτει καταφύγιο οι χώροι να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.

Η ιστορία των καταφυγίων

Στην ιστοσελίδα της η Πολιτική Άμυνα αναφέρει ότι η δημιουργία καταφυγίων/χώρων προστασίας αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας άμαχων πολιτών για μικρή χρονική περίοδο σε περίπτωση εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα, το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων ξεκίνησε το 1999, ενώ ενώπιον του κράτους υπήρξαν τότε δύο βασικές επιλογές:

Η πρώτη αφορούσε στη δημιουργία υπόγειων καταφυγίων σε μεγάλους ανοικτούς χώρους, οι οποίοι θα απαλλοτριώνονταν για τον σκοπό αυτό.

Η δεύτερη αφορούσε στη δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους υπόγειους χώρους.

Μετά από μελέτη των δύο επιλογών, αποκλείστηκε η πρώτη, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους, αναφέρει η Πολιτική Άμυνα. Ως εκ τούτου, η Κυπριακή Δημοκρατία κατέληξε στη δεύτερη επιλογή, δηλαδή την δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους υπόγειους χώρους, με μαζικό μάλιστα τρόπο.