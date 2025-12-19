Μετά από τρία χρόνια ηρεμίας στους αιθέρες πάνω από το Αιγαίο η Τουρκία επέστρεψε στις προκλήσεις. Ένα ζευγάρι οπλισμένων τουρκικών F-16 παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο με την ελληνική απάντηση να είναι άμεση.

Ελληνικά μαχητικά F-16 σηκώθηκαν για την αναχαίτισή τους και ενεπλάκησαν με τα τουρκικά μαχητικά. Ακολούθησε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο πριν τα τουρκικά μαχητικά απομακρυνθούν.

Συνολικά σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις με τις άλλες έξι να γίνονται από αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Παράλληλα σημειώθηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Η μια από F-16, δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και μία από το ATR-72.