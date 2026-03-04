Σε έναν σοβαρό ισχυρισμό προχώρησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στον διάδρομο της Βουλής.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, υποστήριξε ότι από τα τέσσερα drones που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο, τα δύο είχαν τελικό προορισμό τη Σούδα της Κρήτης. Οι δημοσιογράφοι επέμειναν σε ερωτήματα, θέλοντας να διευκρινιστεί αν είναι εκτίμηση ή γνώση. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ απάντησε λακωνικά «το γνωρίζουμε», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις.

Σημειώνεται ότι στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, εκτίμησε πως τα χτυπήματα στις αμερικάνικες βάσεις σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στις εξελίξεις στην Κύπρο, «ξετινάζουν την προπαγάνδα που έλεγε ότι οι βάσεις αυτές αποτελούν εγγύηση ασφαλείας, ότι όσο είναι εδώ οι Αμερικάνοι δεν θα μας πειράζει κανείς και άλλα τέτοια φαιδρά».

«Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές, ούτε υπάρχουν για να τονώνουν τις τοπικές οικονομίες, όπως γυρίζουν και λένε τα τοπικά στελέχη σας. Όσοι αποσυνδέετε το ρόλο των βάσεων από την ίδια την παρουσία τους στη χώρα μας, επειδή την έχετε στηρίξει αυτή την παρουσία, είστε υποκριτές και ψεύτες. Οι βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση των ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ απέναντι στους λαούς του Ιράν, του Λιβάνου, της Παλαιστίνης και ποιος ξέρει ποιος έχει σειρά αύριο. Γι’ αυτό και μόνο πρέπει να φύγουν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται να γίνεται η χώρα του θύτης απέναντι σε άλλους λαούς, προκειμένου να αναβαθμίζεται η θέση της άρχουσας τάξης, δηλαδή όλων αυτών που του κλέβουν τον ιδρώτα» τόνισε σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του στη Βουλή.