Ήταν θέμα χρόνου να υπάρξει ένα κινεζικής κατασκευής πρωτότυπο που να περιλαμβάνει τις λέξεις Gran Turismo στην ονομασία του, ωστόσο το Vision Gran Turismo της Xiaomi δηλώνει πολλά περισσότερα από την απλή συμμετοχή του ως ψηφιακό αγωνιστικό στις τάξεις της έβδομης εκδοχής του ομώνυμου παιχνιδιού.

Το επίμαχο ηλεκτρικό hypercar με το εντυπωσιακό σφηνοειδές σχήμα το «σμιλεμένο από τον άνεμο» όπως σημειώνει η Xiaomi, το περιμετρικό παρμπρίζ και το ακόμα πιο χαρακτηριστικό πίσω τμήμα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο ετήσιας έκθεσης τεχνολογίας στη Βαρκελώνη όπου τα κύρια εκθέματα είναι κυρίως smartphone και AI εφαρμογές, αποτελώντας μια δήλωση πρόθεσης από μέρους της Xiaomi όχι μόνο σε επίπεδο αισθητικής αλλά και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές βλέψεις της.

Ίσως το βασικότερο στοιχείο που αξίζει να συγκρατήσει κανείς από το επιβλητικό hypercar είναι ότι αποτελεί καρπό σχεδιασμού του ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας και εξέλιξης της φίρμας με έδρα το Μόναχο και επικεφαλής τον Rudolf Dittrich, πρώην στέλεχος της BMW το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες έχει φέρει μαζί του στο κέντρο της Xiaomi πολλούς σχεδιαστές και μηχανικούς από τις τάξεις του βαυαρού κατασκευαστή.

Τον σχεδιασμό του Xiaomi Vision Gran Turismo Concept αλλά κυρίως αυτού που εκπροσωπεί, δηλαδή την νέα παγκόσμια σχεδιαστική φιλοσοφία της κινεζικής φίρμας, υπογράφει ο Fabian Schmolz πρώην σχεδιαστής της Lamborghini.

Για όσους αρέσκονται στις λεπτομέρειες, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που πρόκειται για ένα πρωτότυπο που ανήκει στον ψηφιακό κόσμο, στην αθέατη πλευρά του ως πρωτοτύπου παρεπιδημεί η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Xiaomi δηλαδή η πλατφόρμα 900 Volt καρβιδίου πυριτίου που έχει σχεδιαστεί για τους μικρότερους δυνατούς χρόνους φόρτισης. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί μεγέθη ισχύος ωστόσο με δεδομένο ότι το SU7 Ultra που έχει ήδη στο οπλοστάσιό της ως halo car η κινεζική φίρμα αποδίδει 1.500 ίππους, το hypercar κάλλιστα μπορεί να ξεπεράσει τους 2.000 ίππους.