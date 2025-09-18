H κινεζική φίρμα έχει λίγα, αλλά ηχηρά χιλιόμετρα στο ενεργητικό της ως αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας ήδη παρουσιάσει το ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο SU7 το οποίο έκλεψε ποικιλοτρόπως τίτλους λόγω του αριθμού πωλήσεων που συγκέντρωσε σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω της έκδοσης SU7 Ultra των 1.548 ίππων που έσπασε τα κοντέρ στο Nurburgring.

H συνέχεια δόθηκε με το επίσης ηλεκτρικό crossover YU7 που η Xiaomi επιθυμεί να αντιπαραθέσει ως αντίπαλο δέος στο Tesla Model Y.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της η κινεζική φίρμα, σπεύδει να δημιουργήσει μια νέα έκδοση του επίμαχου crossover η οποία αντλεί τις επιρροές της από το ανωτέρω SU7 Ultra, έχοντας προφανώς ανάλογες φιλοδοξίες τόσο σε ό,τι αφορά την ταχύτητά της όσο και την… άγρα δημοσιότητας.

Η έκδοση επιδόσεων γράφει ήδη γύρους στην γερμανική πίστα του Nurburgring με αλάνθαστα τα σημάδια που φιλοδοξούν να το τοποθετήσουν μεταξύ των ισχυρότερων της αγοράς. Σε αυτά συγκαταλέγονται οι διογκωμένοι θόλοι, τα φαρδιά ελαστικά πίσω από τα οποία βρίσκονται ευμεγέθεις δαγκάνες και η διπλή αεροτομή στο πίσω τμήμα.

Αν το YU7 ακολουθήσει το παράδειγμα του SU7 Ultra, τότε θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η παρουσία μιας τριπλέτας ηλεκτρικών μοτέρ στην αθέατη πλευρά του με συνδυαστική ισχύ που θα ξεπερνά τους 1.500 ίππους ενώ τον ρόλο της πηγής ενέργειας αναλαμβάνει λογικά μια μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh η οποία μένει να αποδειχθεί πόση αυτονομία θα εξασφαλίζει με φόντο την καταιγιστική ισχύ αλλά και το αυξημένο όγκο και βάρος ενός crossover.

Φωτογραφίες: Automedia