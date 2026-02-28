Οι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων από και προς το Ντουμπάι, τον πιο πολυσύχναστο ταξιδιωτικό κόμβο στον κόσμο, μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν, βυθίζοντας την περιοχή σε μια νέα ακόμα και πιο επικίνδυνη να γενικευτεί στρατιωτική αντιπαράθεση.

Οι χάρτες πτήσεων έδειχναν τον εναέριο χώρο πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ και το Μπαχρέιν σχεδόν άδειο, καθώς το Ισραήλ ανέφερε ότι έπληξε το Ιράν και ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε μια σειρά από επιθέσεις εναντίον στόχων στη χώρα. Το Ιράν ανταπέδωσε με ομοβροντία πυραύλων.

Μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters για εκρήξεις σε όλο τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένης της Ντόχα του Κατάρ, η οποία φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, καθώς και του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βασικούς περιφερειακούς κόμβους μεταφορών.

Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι ανακοίνωσαν ότι όλες οι πτήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο διαχειρίστηκε σχεδόν 100 εκατομμύρια επιβάτες πέρυσι, καθώς και στο μικρότερο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλ Μακτούμ, αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, προτρέποντας τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν.

«Λόγω πολλαπλών κλεισιμάτων σε περιφερειακούς εναέριους χώρους, η Emirates ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της από και προς το Ντουμπάι», δήλωσε η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, ενώ η αδελφή αεροπορική εταιρεία flydubai δήλωσε ότι ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις της.

Η Etihad Airways δήλωσε ότι όλες οι πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι αναστέλλονται μέχρι τις 10:00 GMT την Κυριακή και οι πτήσεις που αναμένεται να φτάσουν στον κόμβο του Κόλπου πριν από αυτήν την ώρα θα ακυρωθούν. «Οι πτήσεις που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς το Άμπου Ντάμπι επιστρέφουν στα αεροδρόμια προέλευσής τους, όπου απαιτείται», πρόσθεσε.

Τα αεροπορικά πλήγματα ενισχύουν τις περιφερειακές αναταραχές

Η κλιμάκωση αμβλύνει τις ελπίδες για μια διπλωματική λύση στην πυρηνική διαμάχη της Τεχεράνης με τη Δύση και αναζωπύρωσε τη σύγκρουση μετά από εβδομάδες στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σηματοδοτεί την τελευταία αναταραχή για τα αεροπορικά ταξίδια στην συνήθως πολυσύχναστη περιοχή εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων. Τα αεροδρόμια στη Μέση Ανατολή είναι από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, καλύπτοντας μια περιοχή που εκτείνεται από το Ιράν και το Ιράκ μέχρι τη Μεσόγειο και χρησιμεύοντας ως κόμβος σύνδεσης για πτήσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

«Οι επιβάτες και οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αναμένουν ότι ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός για αρκετό καιρό στην περιοχή», δήλωσε ο Έρικ Σούτεν, επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας ασφάλειας αεροπορίας Dyami. «Ο αντίκτυπος στην περιφερειακή αεροπορία είναι άμεσος και εξαιρετικά ρευστός».

Αναδρομολόγηση πτήσεων στη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν το 40% των πτήσεων προς το Ισραήλ και το 6,7% των πτήσεων προς την ευρύτερη περιοχή το Σάββατο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Cirium. Αυτός ο αριθμός φαίνεται πιθανό να αυξηθεί.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ της Ντόχα, οι πύλες φαίνονταν σχεδόν άδειες, ενώ οι επιβάτες που είχαν αποκλειστεί περίμεναν στην ουρά για να κλείσουν ραντεβού για το ξενοδοχείο. Υπήρχε αβεβαιότητα σχετικά με το πότε θα επανεκκινούσαν τα δρομολόγια των πτήσεων, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Η περιοχή έχει αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο οποίος έχει αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο πάνω από και τις δύο χώρες.

Οι ζώνες συγκρούσεων αποτελούν αυξανόμενο επιχειρησιακό βάρος για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς οι αεροπορικές επιθέσεις εγείρουν ανησυχίες για τυχαίες ή σκόπιμες καταρρίψεις εμπορικών αεροσκαφών. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι πτήσης απαιτούν επίσης περισσότερα καύσιμα, αυξάνοντας το κόστος τους.

Το Ισραήλ, το Ιράν, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ και η Ιορδανία έκλεισαν τον εναέριο χώρο τους μετά τις επιθέσεις και ένας χάρτης της περιοχής στο Flightradar24 έδειξε ότι αεροπλάνα αποφεύγουν αυτές τις περιοχές.

Η κίνηση φαινόταν να συγκεντρώνεται γύρω από τα αεροδρόμια της Λάρνακας, της Κύπρου, της Τζέντας, του Καΐρου και του Ριάντ, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων, η οποία νωρίτερα το Σάββατο αντιμετώπισε διακοπή λόγω της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών στον ιστότοπό της.

Αναστολή πτήσεων για πολλές αεροπορικές εταιρείες

Η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EASA, συνέστησε το Σάββατο στις αεροπορικές εταιρείες της να μην πετούν στον εναέριο χώρο που επηρεάζεται από την συνεχιζόμενη στρατιωτική επέμβαση.

Η British Airways, ιδιοκτησίας IAG, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις πτήσεις της προς Τελ Αβίβ και Μπαχρέιν μέχρι τις 3 Μαρτίου, καθώς και τις πτήσεις του Σαββάτου προς Αμμάν.

Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ρωσικές αερομεταφορείς ανέστειλαν τις πτήσεις προς το Ιράν και το Ισραήλ.

Η γερμανική Lufthansa ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή και διέκοψε προσωρινά τα δρομολόγια προς Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Η Air France ακύρωσε πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό.

Η Iberia ακύρωσε επίσης πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, ενώ η Wizz Air ανέστειλε τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και το Αμμάν με άμεση ισχύ μέχρι την ίδια ημερομηνία, ανέφερε.

Η ινδική αρχή πολιτικής αεροπορίας δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή για να διαχειριστεί πιθανές εκτροπές πτήσεων λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, καθώς αερομεταφορείς όπως η Air India και η Indigo ανέστειλαν τις πτήσεις.

Περιφερειακές εταιρείες που έχουν επηρεαστεί

Οι Qatar Airways και Kuwait Airways ανέστειλαν προσωρινά τις πτήσεις, ενώ η Turkish Airlines ακύρωσε επίσης πτήσεις προς αρκετούς προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Η αεροπορική αρχή του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι σταματά όλες τις πτήσεις προς το Ιράν μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ η Oman Air ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις πτήσεις προς τη Βαγδάτη λόγω των περιφερειακών εξελίξεων.

Η KLM, ο ολλανδικός βραχίονας της Air France-KLM, επέβαλε την αναστολή της πτήσης Άμστερνταμ-Τελ Αβίβ, ακυρώνοντας την πτήση που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο μετά τις απεργίες στο Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η αεροπορική εταιρεία είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι οι πτήσεις θα σταματούσαν από την Κυριακή 1η Μαρτίου. Μόνο μία πτήση προς το Τελ Αβίβ είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Η Virgin Atlantic ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποφύγει προσωρινά τον ιρακινό εναέριο χώρο, με αποτέλεσμα ορισμένες πτήσεις της να αλλάξουν δρομολόγια.

Πηγή: ot.gr