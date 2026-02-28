Η κατάσταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ειδικά στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ένταση, καθώς η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού έπειτα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Το σκηνικό συνδυάζει στρατιωτικές αναχαιτίσεις, παράλυση των αερομεταφορών, μηνύματα πολιτικής προστασίας και σκληρή διπλωματική ρητορική.

Το Ντουμπάι, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως, βρέθηκε ουσιαστικά εκτός διεθνούς αεροπορικού χάρτη για αόριστο χρονικό διάστημα, με σημαντικές επιπτώσεις στο εμπόριο, τον τουρισμό και τη διεθνή διασύνδεση.

«Παρέλυσε» το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΑΕ έκλεισε «προσωρινά και μερικώς» τον εναέριο χώρο της χώρας. Τα αεροδρόμια του Ντουμπάι -Dubai International (DXB) και Dubai World Central (DWC)- έχουν αναστείλει όλες τις πτήσεις και οι εικόνες που έρχονται από τα social είναι ενδεικτικές της κατάστασης. Το αεροδρόμιο της χώρας έχει στην κυριολεξία παραλύσει, κρατώντας «ομήρους» τους ταξιδιώτες στους τερματικούς σταθμούς.

Οι Αρχές των αεροδρομίων ζητούν από τους ταξιδιώτες να μην πηγαίνουν στα αεροδρόμια και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για καθυστερήσεις, ακυρώσεις και επαναπρογραμματισμό των πτήσεων.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να επικρατήσει κλίμα ηρεμίας, η ανησυχία είναι διάχυτη, με τους κατοίκους να αναφέρουν δυνατές εκρήξεις στην περιοχή, τόσο στο Ντουμπάι όσο και στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται για την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας που αναχαιτίζουν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Τα στρατιωτικά πλήγματα

Οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλο ύψος, ωστόσο θραύσματα πυραύλων κατέπεσαν σε κατοικημένες περιοχές. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενώ Πακιστανού στο Άμπου Ντάμπι, από πτώση συντριμμιών, γεγονός που κλιμακώνει περαιτέρω την ανησυχία και υπογραμμίζει τον άμεσο κίνδυνο για τον άμαχο πληθυσμό.

Οι εικόνες με φωτεινά ίχνη στον νυχτερινό ουρανό και δυνατές εκρήξεις προκάλεσαν σοκ σε μια πόλη που μέχρι σήμερα θεωρούνταν από τις ασφαλέστερες στον Κόλπο.

Τα μέτρα Πολιτικής Προστασίας

Οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους από το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ, με σαφείς οδηγίες:

Να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο.

Να παραμείνουν σε ασφαλή κτίρια.

Να αποφεύγουν παράθυρα και εξωτερικούς χώρους.

Να ακολουθούν μόνο επίσημες οδηγίες.

Η πόλη λειτουργεί σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής. Αναμένεται προσωρινό κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, ενώ οι αρχές έχουν ενισχύσει τις περιπολίες γύρω από κρίσιμες υποδομές όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, λιμάνια και εμπορικά κέντρα.

Παρότι η κυβέρνηση προσπαθεί να διατηρήσει την εικόνα ελέγχου και σταθερότητας, το κλίμα στην κοινωνία είναι φορτισμένο, με εμφανή ανησυχία για πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση.

Πώς αντέδρασαν τα ΗΑΕ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τις επιθέσεις ως «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας». Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα διατηρεί το «νόμιμο δικαίωμα να απαντήσει» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η διατύπωση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής των Εμιράτων στη σύγκρουση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μετατόπιζε τη χώρα από ρόλο περιφερειακού παράγοντα σταθερότητας σε ενεργό μέτωπο πολεμικής σύγκρουσης.