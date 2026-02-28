Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος σκιαγραφεί τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα ιρανικά αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις και το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, τα πραγματικά διλήμματα της Ουάσιγκτον για αλλαγή ηγεσίας ή συνολική αναδιάταξη του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η στάση της ισραηλινής πλευράς, αλλά και το ερώτημα αν οι δρόμοι της ιρανικής πρωτεύουσας θα γίνουν ο καταλύτης των εξελίξεων.

– Τι μπορούμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά σχετικά με την επίθεση στο Ιράν, τόσο από το Ιράν όσο και τις ΗΠΑ – Ισραήλ

Από πλευράς Ιράν περιμένουμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει να απαντήσει στα χτυπήματα. Είτε σε αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή, είτε κατά του Ισραήλ, είτε κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ από όπου περνάει το 30% του παγκόσμιου όγκου του πετρελαίου και το 15% του όγκου του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Από πλευράς ΗΠΑ και Ισραήλ περιμένουμε να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός τους στόχος. Ιδίως η Αμερική, ενδιαφέρεται απλώς να αλλάξει ο (θρησκευτικός ηγέτης) Χαμενεϊ; Ενδιαφέρεται να υπάρξει μια ευρύτερη αλλαγή δηλαδή να περάσει η εξουσία περισσότερο στους πολιτικούς σε σχέση με τους θρησκευτικούς ηγέτες; Ή ενδιαφέρεται να υπάρξει μια συνολική αλλαγή στο Ιράν;

Σε αυτό θα καταλήξουμε αν δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση του κόσμου σήμερα το βράδυ. Γιατί και οι ΗΠΑ και ο γιος του Σάχη (Ρέζα Παχλαβί) κάλεσαν σε μαζικές διαδηλώσεις. Θα υπάρξουν μαζικές διαδηλώσεις; Θα βγει ο κόσμος στους δρόμους; Πώς θα αντιδράσει το καθεστώς αν βγει ο κόσμος στους δρόμους; Όλα αυτά απομένει να φανούν τις επόμενες ώρες.

– Το Ιράν έχει ήδη πλήξει χώρες τις περιοχής όπως το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες αυτές τις πρώτες ώρες του πολέμου. Οι στρατηγικές συνέπειες ποιες διαβλέπετε να είναι;

Με την εξαίρεση του Κατάρ το Ιράν δεν έχει καλές σχέσεις με όλα αυτά τα κράτη. Με το Κατάρ έχει καλές σχέσεις αφού συνεργάζονται εκμεταλλευμένοι ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου που υπάρχει ανάμεσα στις 2 χώρες, στην θάλασσα.

Στρατηγικά, σε βάθος χρόνου ο κίνδυνος είναι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Τα ΗΑΕ προσπαθούν να αμυνθούν. ‘Έχουν στρατιωτικές δυνατότητες δεν νομίζω να θελήσουν να εμπλακούν σε έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν

– Υπάρχει, κατά την εκτίμηση σας, ρεαλιστικό ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος μέσα από αυτή την επιχείρηση, ή θα αντέξει, έστω και αποδυναμωμένο;

Έχουμε αυτή την στιγμή το εξής βασικό ερώτημα: η Αμερική θέλει να ακολουθήσει ένα μοντέλο τύπου Μαδούρο; Διώχνουμε την κεφαλή και συνεργαζόμαστε με το καθεστώς από κάτω;

Ή θέλει να υπάρξει συνολική αλλαγή. Για να υπάρξει συνολική αλλαγή πρέπει να υπάρξει και το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί της συνολικής αλλαγής. Πιστεύει η Αμερική πως αυτό μπορεί να είναι ο γιος του Σάχη; Δύσκολο.

– Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ είναι στο ίδιο μήκος κύματος (αναφορικά με τον στόχο της επιχείρησης);

Όχι απαραιτήτως. Το Ισραήλ θα ήθελε το Ιράν να μπει σε μια παρατεταμένη περίοδο συγκρούσεων το οποίο θα το αποδυναμώσει. Η Αμερική πιστεύω αν έβρισκε μια συμφωνία με κάποια αλλαγή στην πολιτική ηγεσία, διακοπή του προγράμματος των πυρηνικών όπλων και συμφωνία για το θέμα των υδρογονανθράκων, δηλαδή να μπουν αμερικανικές εταιρίες μέσα, θα κατέληγε σε συμφωνία.