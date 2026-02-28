Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με με αυξημένη ανησυχία τις ραγδαίες εξελίξεις μετά τα πλήγματα ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν, ενεργοποιώντας μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων, με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας και της ειρήνης, όπως αναφερεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα συντάσσεται εμμέσως με την επιλογή των ΗΠΑ όσον αφορά την ανάγκη αποτροπής απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ήδη ενεργοποιηθεί η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να παρασχεθεί προξενική συνδρομή όπου απαιτείται, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, προβλέπεται η οργάνωση συντονισμένης επιχείρησης επαναπατρισμού.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, λόγω της σημασίας της για την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με ομολόγους του από συμμαχικές χώρες, με κοινό παρονομαστή – όπως επισημαίνεται – ότι η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για τη διατήρηση της σταθερότητας.

Τέλος, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η προστασία των αμάχων, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα όλων των πλευρών. Οι εξελίξεις θα τεθούν στο επίκεντρο της έκτακτης συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα.