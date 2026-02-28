Η σημερινή, κοινή, επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούσαν επί ημέρες την αναδιάταξη δυνάμεων στην Μέση Ανατολή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις αυτές τις πρώτες ώρες των επιθέσεων εστιάζουν σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και σε κτίρια του καθεστώτος, ενώ το Ισραήλ κυρίως στις βάσεις και εργοστάσια παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. Όπως ανέφερε το «Β» σε προηγούμενο ρεπορτάζ, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και η καταστροφή τους αποτελούσαν προτεραιότητα για το Ισραήλ.

Τα μηνύματα Τραμπ – Νετανιάχου

«Σας λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας πλησιάζει», ήταν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πληθυσμό του Ιράν το οποίο προ λίγων εβδομάδων βγήκε στους δρόμους, εξοργισμένο με την (οικονομική) κατάσταση στη χώρα.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε διάγγελμα (και προς τον Ιρανικό λαό): «Αυτή είναι η ευκαιρία σας να οικοδομήσετε ένα νέο και ελεύθερο Ιράν», είπε. Πάρτε τη μοίρα σας στα χέρια σας. Κοιτάξτε ψηλά. Κοιτάξτε τον ουρανό. Οι δυνάμεις μας είναι εκεί, οι πιλότοι του ελεύθερου κόσμου. Όλοι έρχονται για να σας βοηθήσουν».

Πώς και πού ΗΠΑ και Ισραήλ χτυπούν το Ιράν

Παραθέτοντας δηλώσεις ανώνυμων ισραηλινών πηγών, το Channel 12 του Ισραήλ αναφέρει ότι η στρατιωτική ηγεσία εκτιμά πως τα πλήγματα κατά του Ιράν μέχρι στιγμής έχουν επιτύχει «πολύ υψηλό βαθμό επιτυχίας» στον στόχο εξουδετέρωσης της ιρανικής ηγεσίας.

Σημειώνεται πως κάθε είδηση που αφορά την εθνική ασφάλεια του Ισραήλ υπάγεται υπό καθεστώς στρατιωτικής έγκρισης και λογοκρισίας πριν «βγει στον αέρα» ή δημοσιευθεί.

Ο ρόλος της Ελλάδας, οι κινήσεις της

Σύμφωνα με «ασφαλείς πληροφορίες» που μεταφέρθηκαν προς το «Β» η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που εδρεύει στην Σαουδική Αραβία μεταφέρθηκε ήδη σε άγνωστο σημείο για να συνδράμει στην αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική άμυνα της περιοχής, ένα θέμα στο οποίο αναφέρεται και ο σημερινός «Βηματοδότης».

Παράλληλα η Ελλάδα λαμβάνει πληροφορίες τόσο από τους ακολούθους άμυνας της στην περιοχή αλλά και από αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων όσο και από την φρεγάτα «Ύδρα» που πλέει στην Αραβική θάλασσα.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο από που έχουν εκτοξευθεί οι πρώτοι πύραυλοι Tomahawk, το «Β» είχε αναφέρει ήδη από τις 20/2 πως στην περιοχή πιθανότατα έπλεε υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων, κάτι που επιβεβαιώθηκε χθες και είναι το USS Georgia (SSGN-729) της ναυτικής δύναμης υποβρυχίων 59.

Το Associated Press μεταδίδει, εν τω μεταξύ, πως το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίων των Ισραήλ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ.

Το τελευταίο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί 312 πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών προς την Μέση Ανατολή με το 48% αυτών να αφορά μεταφορά αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων.

Παράλληλα η μεταφορά σε βάση στο Ισραήλ προχθές αριθμού F-22 και αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού αποκλειστικά για αυτά «έδειχνε» προς την κατεύθυνση πιθανών πληγμάτων, όπως και έγινε.

Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε μόλις στις πρώτες ώρες των επιχειρήσεων «Epic Fury» όπως αποκαλείται από το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας και «Roaring Lion» όπως αποκαλείται από το Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος, ο Έφι Ντέφριν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα: «Η επιχείρηση θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί».

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε πως η επίθεση ήταν «προληπτική», θέτοντας έτσι εκ προοιμίου την νομική βάση για την δράση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ καθώς ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ (άρθρο 51) αναφέρει ρητά πως «καμία διάταξη του παρόντος Χάρτη δεν θίγει το εγγενές δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας σε περίπτωση που λάβει χώρα ένοπλη επίθεση εναντίον Μέλους των Ηνωμένων Εθνών, έως ότου το Συμβούλιο Ασφαλείας λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Τι λένε διεθνείς αναλυτές για τα χτυπήματα

Οι απειλές του Ιράν τις τελευταίες ημέρες εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως νομιμοποίηση για την σημερινή επιχείρηση σύμφωνα με αναλυτές.

Αναφορικά με την στρατιωτική παρουσία που θα λάβει μέρος στις επιχειρήσεις – και χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ενίσχυση αυτή αποτελείται από:

Δύο αεροπλανοφόρα, το USS Abraham Lincoln και το USS Gerald R. Ford τα οποία βρίσκονται σε απόσταση βολής από το Ιράν. Τα αεροπλανοφόρα φέρουν μαχητικά αεροσκάφη ικανά να πλήξουν στόχους, καθώς και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου που μπορούν να παρεμβάλουν τις εχθρικές άμυνες – και ήτο το πράττουν

Αντιτορπιλικά του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού επιχειρούν στην περιοχή με δυνατότητα εκτόξευσης Tomahawk αλλά και συστημάτων αναχαίτισης πυραύλων

Το «Β» έχει ήδη επισημάνει (περισσότερα και στο φύλο της Κυριακής) πως οι 3 βάσεις που θα στηρίξουν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι η «Muwaffaq Salti» στην Ιορδανία, η «Prince Sultan» στην Σαουδική Αραβία και η Ovda στο Ισραήλ

Όλες περιλαμβάνουν F-35, F-15, F-22, F-16, αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3 Sentry (AWACS) και αεροσκάφη E-11A Battlefield Airborne Communications Node.

Το Πεντάγωνο έχει επίσης αναπτύξει πρόσθετες χερσαίες αντιαεροπορικές άμυνες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι άμυνες αυτές περιλαμβάνουν τα αντιπυραυλικά συστήματα THAAD και Patriot.

Από πλευράς Ιράν ήδη επιχειρήθηκαν πλήγματα εναντίον της ναυτικής βάσης των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ωστόσο από την Πέμπτη το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε ήδη διασπείρει στην θάλασσα τα πλοία που ελλιμενίζονταν εκεί. Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την κατάσταση εκεί ως «ενεργή» ήτοι εν εξελίξει. Ταυτόχρονα βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον της αμερικανικής βάσης Al-Udeid στο Κατάρ φέρεται να καταρρίφθηκαν επιτυχώς.

Τέλος, σύμφωνα με το Associated Press, το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέρριψαν αρκετούς πυραύλους πριν αυτοί εισέλθουν στον εναέριο χώρο της. Το υπουργείο ανέφερε ότι οι πύραυλοι αντιμετωπίστηκαν αμέσως μόλις εντοπίστηκαν, «σύμφωνα με το προεγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας», τονίζοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κατάρ διαθέτουν πλήρως τις δυνατότητες και τους πόρους για την προστασία της χώρας.

Οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν για αρκετές ώρες και ημέρες και το «Β» θα σας κρατάει ενήμερους για όλες τις εξελίξεις.