Κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου είναι πλέον η συλλογή φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωταμαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο Καισαριανής, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο.

Όπως ανακοίνωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της κυριότητας της συλλογής, η οποία περιλαμβάνει 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα. Τα αντικείμενα είχαν εκτεθεί προς πώληση από Βέλγο συλλέκτη σε διαδικτυακή πλατφόρμα δημοπρασιών πριν από δύο εβδομάδες.

Μια σύνθετη διαδικασία και διαπραγμάτευση

Σύμφωνα με την υπουργό, το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε «με εξαιρετική ταχύτητα» και προχώρησε σε μια σύνθετη διαδικασία που περιλάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείου, τη διερεύνηση και τεκμηρίωση της προέλευσής της, καθώς και διαπραγμάτευση προκειμένου να αποτραπεί ο διασκορπισμός της και να μεταβιβαστεί στο σύνολό της στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες θεσμικές και νομικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπει το ισχύον πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κ. Μενδώνη ευχαρίστησε τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την «πλήρη ανταπόκρισή τους σε αυτό το σύνθετο εγχείρημα».

Τεκμήρια ήθους και πατριωτισμού

Οι φωτογραφίες, που αποτυπώνουν τους εκτελεσμένους Έλληνες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο ως τεκμήρια «του ήθους και του πατριωτισμού» τους και αποτελούν πλέον δημόσια περιουσία, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και την προστασία τους ως ιστορικών μαρτυριών της Κατοχής.

Αναλυτικά η δήλωση της Υπουργού:

«Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση κυριότητας της φωτογραφικής συλλογής, από την οποία προήλθαν οι φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Καισαριανής. Τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αντέδρασε με εξαιρετική ταχύτητα και έφερε σε πέρας ένα δύσκολο έργο, το οποίο περιελάμβανε την τεκμηρίωση της αυθεντικότητας της συλλογής, τον χαρακτηρισμό της ως μνημείο, την τεκμηρίωση της προέλευσής της, τη διαπραγμάτευση, ώστε αυτή να μην διασπασθεί και να μεταβιβασθεί εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο και, τέλος, την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να γίνει η μεταβίβαση, όπως απαιτεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου για την πλήρη ανταπόκρισή τους σ’ αυτό το σύνθετο εγχείρημα. Οι φωτογραφίες -τεκμήρια του ήθους και του πατριωτισμού των εκτελεσμένων Ελλήνων στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944- είναι πλέον κτήμα του Ελληνικού Δημοσίου».