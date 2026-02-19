Η Δέσποινα Δημά, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής κατέληξαν αντικείμενα αγοραπωλησίας στο Διαδίκτυο. Πόσο εύκολο είναι για την Ελλάδα να αποκτήσει αυτά τα ιστορικά ντοκουμέντα.

Στο podcast με τίτλο «Καισαριανή: Ιστορικά ντοκουμέντα σε ξένα χέρια» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:39 Τι συνέβη την 1η Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και γιατί έρχεται στην επικαιρότητα 82 χρόνια μετά.

2:07 Τι απεικονίζουν οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

3:42 Ο κάτοχος των φωτογραφιών και η εξέλιξη της δημοπρασίας.

5:11 Τι είναι η ιστοσελίδα Crain’s Militaria.

6:34 Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση των εικόνων.

7:17 Πόσο πιθανό είναι να περάσουν τα ντοκουμέντα αυτά σε ελληνική κατοχή.

9:12 Οι επόμενες κινήσεις όσον αφορά αφενός την ταυτοποίηση των φωτογραφιών και αφετέρου την απόκτησή τους από το ελληνικό κράτος.

