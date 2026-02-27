Με την ισπανική Μπέτις θα έρθει αντιμέτωπος στην φάση των «16» του Europa League ο Παναθηναϊκός, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2).

Παράλληλα έγινε γνωστό έγινε και το μονοπάτι μέχρι και τον μεγάλο τελικό της 2οης Μαΐου, στο γήπεδο της Μπεσίκτας.

Το πρώτο ματς με αντίπαλο την ομάδα από τη Σεβίλλη θα διεξαχθεί στην έδρα των «πρασίνων» που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι η Λεωφόρος. Αντιστοίχως ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος για μία εβδομάδα αργότερα στην Ανδαλουσία.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει να υπερβεί το εμπόδιο της Μπέτις, κληρώθηκε να παίξει είτε την Φερεντσβάρος είτε την Μπράγκα στους «8» της διοργάνωσης.

Στο σενάριο μιας πρόκρισης στα ημιτελικά, θα κληθεί να αποκλείσει την ομάδα που θα έχει προκριθεί από την τετράδα των Γκενκ-Φράιμπουργκ ή Θέλτα-Λιόν. Υπάρχει δηλαδή μια πιθανότητα να βρεθεί στον τελικό με αντίπαλο τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όλα τα ζευγάρια των «16» του Europa League: