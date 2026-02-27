Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι θα τεθούν αντιμέτωπες σε νοκ-άουτ φάση του Champions League, καθώς η σημερινή κλήρωση τις έφερε αντιπάλους στη φάση των «16».

Μάλιστα, η ομάδα που θα προκριθεί είναι πολύ πιθανό να βρει στη συνέχεια απέναντί της τη Μπάγερν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Βαυαροί θα ξεπεράσουν το εμπόδιο της Αταλάντα. Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει με την Τσέλσι, αναζητώντας μία ρεβάνς για την ήττα της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, το περασμένο καλοκαίρι στις ΗΠΑ, ενώ η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Γαλατάσαραϊ, από την οποία είχε ηττηθεί στη League Phase. Η πιο… ευνοημένη της κλήρωσης μοιάζει να είναι η Αρσεναλ, η οποία θα παίξει με τη Λεβερκούζεν και, εφόσον περάσει στα προημιτελικά, θα βρει απέναντί της τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στις δύο ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης, τη Μπόντο Γκλιμτ και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» θα γίνουν στις 10 και 11 Μαρτίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα (17-18/3). Οι προημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι για τις 7-8 και 14-15 Απριλίου και οι ημιτελικοί για τις 28-29 Απριλίου και 5-6 Μαϊου. Ο τελικός της φετινής διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 30 Μαϊου, στη Βουδαπέστη.

Αναλυτικά η κλήρωση και όλα τα ζευγαρώματα ως τον τελικό:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (10-11 & 17-18 Μαρτίου)

1. Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Τσέλσι (Αγγλία)

2. Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Λίβερπουλ (Αγγλία)

3. Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

4. Αταλάντα (Ιταλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

5. Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

6. Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Τότεναμ (Αγγλία)

7. Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Σπόρτινγκ Λισ. (Πορτογαλία)

8. Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Αρσεναλ (Αγγλία)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (7-8 & 14-15 Απριλίου)

1. Νικητής 1-Νικητής 2

2. Νικητής 3-Νικητής 4

3. Νικητής 5-Νικητής 6

4. Νικητής 7-Νικητής 8

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (28-29 Απριλίου & 5-6 Μαϊου)

Νικητής 1-Νικητής 2

Νικητής 3-Νικητής 4